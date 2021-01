Meteorologové: Do Čech konečně dorazí pořádná zima

Čeští meteorologové avizovali, že do Česka tento týden dorazí pořádná zima. Poprvé je také očekáváno sněžení také v nížinách a v hlavním městě.

Český hydrometeorologický ústav vydal výstrahu před sněhovou pokrývkou, která by měla zastihnout Čechy ve středu. Výstraha platí od středečních 6 hodin ráno až do čtvrtečního rána. Hydrometeorologové upozorňují, že místy může napadnout 5 až 10 centimetrů mokrého sněhu.

Meteorolog se zmínil, že v dalších dnech bude sněžit jen místy a srážky budou slabší.

Podle všeho se na sněhovou nadílku můžou těšit i obyvatelé nížin a hlavního města Prahy. Podle očekávání meteorologů však větší sněhovou nadílku očekávat nemusíme.

Hydrometeorologický ústav očekává, že sněžit by mohlo začít již dnes. V polohách nad 500 m, a na východě nad 800 m zpočátku může padat déšť se sněhem. Později bude pouze sněžit.

Na severovýchodě Čech budou srážky četnější a déšť se sněhem nebo sněžení se bude vyskytovat i v nižších polohách. Napadnout by mohlo od 2 do 8 centimetrů sněhu. Nejvyšší teploty se budou pohybovat v rozsahu od 0 až 5 stupňů Celsia. Na horách můžou teploty klesnout do – 1 stupně Celsia.

Meteorologové upozorňují, že během noci na středu se mohou vyskytnout také mrznoucí mlhy a opětovné srážky. Srážek bude ráno zejména na jihu území přibývat. V polohách nad 400 m se můžou objevit srážky v podobě sněhu s deštěm, nebo ty sněhové.

Ve středu se očekává druhá níže, která ovlivní srážkami většinu území. Části republiky přinese občasné sněžení. Trvalejší sněžení se očekává především v jižní části Čech a na Českomoravské vrchovině. Meteorologové předpokládají, že by mohlo napadnout 5 až 15 centimetrů sněhu.