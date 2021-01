Žádné divadlo: Zeman se nechá očkovat již v lednu, a to bez přítomnosti novinářů

Server Echo24 informuje o tom, že český prezident Miloš Zeman se nechá očkovat proti covidu-19 už v průběhu ledna, a to vakcínou, která bude v té době k dispozici.

„Pan prezident není příznivcem teatrálních gest, proto nebudou přítomni novináři,“ uvedl hradní mluvčí Jiří Ovčáček.

Publikace připomíná, že původně hlava českého státu avizovala, že se nechá očkovat až ve „třetí vlně“ mezi všemi ostatními, tedy poté, co vakcínu dostanou zdravotníci, záchranáři a policisté.

„Očkování je plánováno v průběhu ledna v rámci dlouhodobě dohodnuté pravidelné preventivní lékařské prohlídky. O očkování budeme informovat,“ poznamenal Ovčáček.

Prezidentův mluvčí dále dodal, že Zeman dostane vakcínu, která bude v té době k dispozici. S největší pravděpodobností dostane injekci od firem Pfizer a BioNTech, která je ke dnešnímu dni v Evropské unii jediná schválená.

Předtím nicméně usiloval o to, aby dostal jednorázovou vakcínu, kterou by měla do České republiky dodat společnost Johnson&Johnson.

„Budu loudit, abych z těch vakcín, které se nabízejí, dostal jednosložkovou, což by znamenalo, že si ušetřím jedno píchnutí jehlou,“ přiznal Zeman pro CNN Prima News skutečnost, že nemá rád jehly.

Co se týče přítomnosti televizních kamer během celého procesu, v případě očkování prezidenta u toho nebudou.

V této souvislosti zmiňme, že Zeman už dříve prohlašoval, že je proti šaškárnám před kamerou.

Ovčáček rovněž uvedl důvody, proč došlo k posunu termínu Zemanovy vakcinace proti covidu-19.

„Pana prezidenta jsme přemluvili. Očkován byl už i Joe Biden, který je ve stejné věkové skupině výrazně ohrožené koronavirem,“ vysvětlil hradní mluvčí.

Čaputová a Babiš vakcinaci podstoupili již dříve

Na konci minulého měsíce Sputnik psal o tom, že hned po Vánocích, 27. prosince, na Slovensku začalo očkování proti koronaviru, a to rovnou ve čtyřech nemocnicích. Vakcínu dostali i vládní politici, včetně prezidentky Zuzany Čaputové.

Hlava slovenského státu před začátkem nedělního očkování na pracovišti Univerzitní nemocnice Bratislava v Ružinově prohlásila, že vakcína je nejlepší cestou, jak se z těžké situace, způsobené pandemií covidu-19, dostat ven.

Jako první podali vakcínu prezidentce a za ní následovalo několik členů vlády i Národní rady SR.

Ve stejný den se nechal naočkovat také Andrej Babiš, a to v pražské Ústřední vojenské nemocnici.

„Tento rok byl určitě nejhorší v naší moderní historii. Na covid zemřelo strašně moc našich spoluobčanů, zasáhl naše životy velice negativně a ta vakcína, která přišla včera z EU je naděje, že se vrátíme do normálního života,“ nechal se premiér slyšet předtím, než se nechal naočkovat.

Předseda české vlády uvedl, že se po očkování cítil normálně. Společně s ním se očkování zúčastnila válečná veteránka Emilie Řepíková. I ona si po vakcíně na nic nestěžovala.