„Hodím to na stránky SPD, že Kalousek vítá migranty,“ padlo poté, co Kalousek zveřejnil společnou fotografii s Obamou

„Uklízím v kanceláři... S Putinem mám podobnou fotku. Ale tuhle si schovám pro vnoučata,“ uvedl k popisku k významné fotografii politik.

Sledující se vyjádřili k příspěvku bývalého ministra.

„Zajímalo by mě, kolik politiků v koalici ODS-TOP09-KDU podporuje Trumpa,“ zareagoval Juraj Antal.

Někteří se vyslovili na adresu tehdejší hlavy amerického státu.

„Obama byl v posledních 40 letech nejhorší prezident USA!“ napsal Tomáš Petřík.

„Fotka se snad nejhorším prezidentem v historii USA....“ vyslovil stejný názor Milan Macák.

„No až vyjde najevo, co je Obama zač, tak vám myslím vnoučata nepřijdou ani na hrob,“ poznamenal Tomáš Ludva.

Nechyběli ani tací, kteří vzali příspěvek s humorem, ironií a dokonce i se sarkasmem.

„Obama ji má jistě zarámovanou a pověšenou nad postelí. Takových lidí, jako je Kalousek, člověk moc za život nepotká,“ zareagoval Honza Kosť.

„Hodím to na stránky SPD, že Kalousek vítá migranty, “ zašel ještě dál Ondřej Havlín.

„Co Vám Obama v tu chvíli říkal?“ Dotazuje se Jiří Pleska.

„A tu se Sorosem nám neukáže,“ konstatoval Václav Plášil.

V polovině listopadu Kalousek uvedl, že nebude kandidovat v příštích volbách do Poslanecké sněmovny. O svém úmyslu promluvil v rozhovoru pro CNN Prima News.

V rozhovoru Kalousek promluvil také o tom, že věří, že se po volbách do Poslanecké sněmovny podaří ustavit vládu lídra ODS Petra Fialy – a to bez ANO, SPD a komunistů. Zároveň uvedl, že by nikdy nevolil Piráty, protože podle něj se ideově ještě nenašli.

„Pevně doufám, že se po volbách podaří ustavit vládu Petra Fialy bez ANO, bez SPD a bez komunistů. Nikdy bych Piráty nevolil. Myslím, že se ještě ideově nenašli. Jsou pro mě do značné míry velmi nečitelní v případě, že budou dělat vládní politikuhttps://cz.sputniknews.com/svet/20210104/13009541.html, nikoliv opoziční. Nechci se do nich ale pouštět,“ podotkl.