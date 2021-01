Blatný představil očkovací plán: Do března by se měli naočkovat senioři a zdravotníci, mladí v létě

Podle ministra má mít očkování čtyři fáze. První fáze předpokládá naočkování zdravotníků, kteří se starají o covidové pacienty, seniorů v sociálních zařízeních, pracovníků v sociálních zařízení a seniorů nad 80 let, a to do konce března. Ministr uvedl, že se má jednat asi o 600 tisíc lidí s tím, že asi 400 tisíc z nich tvoří senioři nad 80 let.

K této skupině by se měli přidat také praktičtí lékaři, někteří vojáci a taktéž pracovníci integrovaného záchranného systému. Následně by mohly dojít na řadu další skupiny obyvatel.

Co se týče mladých a zdravých lidí, ti by mohli přijít na řadu v létě. Do konce léta by se pak podle něj mohlo stihnout naočkovat asi pět milionů osob.

Za zmínku též stojí, že kvůli celému očkování vznikne centrální rezervační systém. Právě tímto způsobem se budou moci lidé registrovat na očkování. Senioři starší 80 let se budou moci objednat a zarezervovat si termín již od 15. ledna. Zájemci o očkování, kteří ale nepatří do prioritních skupin, pak od 1. února. A ačkoliv se do systému zaregistrovat mohou, termín se jim přidělí na základě toho, jaká bude situace s proočkováním prioritních skupin.

Pro registraci bude muset zájemce uvést věk, zaměstnání, zdravotní problémy. Pakliže si bude chtít osoba nárokovat přednostní očkování kvůli tomu, že patří k některé z prioritních skupin, musí svou žádost doložit služebním průkazem či potvrzením o zaměstnání. Pro rezervaci ale bude sloužit také linka 1221.

Po očkování dostanou lidé certifikát, který si budou moci nechat vytisknout na jakémkoliv CzechPointu na poště.

Uvolňování není na pořadu dne

Blatný se vyjádřil i k možnému uvolňování opatření. Podle jeho slov bude i v příštím týdnu nejspíše platit v zemi pátý stupeň protiepidemického systému PES.

„Situace v nemocnicích není dobrá. Lidé, kteří často odkládali návštěvy nemocnic, se do nich nyní dostávají. Počet osob na JIP převyšuje tisíc, více než 6000 je hospitalizovaných. To svědčí i o tom, že v úrovni pět budeme s největší pravděpodobností i v dalším týdnu,“ uvedl Blatný na tiskové konferenci.

Covid-19 v zemi

Nutno podotknout, že v případě přechodu do stupně čtyři či tři by mohla vláda umožnit konat jisté aktivity těm, kteří nejsou rizikoví, a to jak pro sebe, tak ani pro nikoho jiného. Blatný vysvětlil, že se jedná o osoby negativně testované nebo očkované.

Od začátku epidemie se v naší zemi nemocí nakazilo již 759 635 osob. Za včerejšek, pondělí 4. ledna, bylo přitom zaznamenáno 12 860 nových případů nákazy a aktuálně je jich u nás 121 488 aktivních.

Pokud jde o testy, za uplynulý den jich laboratoře stihly provést 32 385. Celkem tak již bylo provedeno 3 880 950 testů. Zaměříme-li se na počet vyléčených osob, ten nyní činí 625 890. Za včerejšek totiž přibylo 528 vyléčených. Vzrostl však i počet úmrtí, a to o 71 případů na 12 257.

Dobrá není ani situace v českých nemocnicích, kde nyní s covidem-19 leží 6680 pacientů, přičemž u 954 z nich je jejich stav hodnocen jako těžký. Zmiňme, že oproti předchozímu pondělí stoupl počet hospitalizovaných o 940. Více pacientů s koronavirem bylo v nemocnicích naposledy 13. listopadu.