Covid-19 stále není na ústupu a láme rekordy. Česko hlásí 17 278 nových případů

Včerejší přírůstek je bohužel novým rekordem. Dosud byl totiž největší nárůst zaznamenán minulou středu a činil 17 045. Za zmínku stojí i to, že s koronavirem se aktuálně potýká 126 348 lidí. Celkově se od vypuknutí epidemie virem nakazilo již 776 967 osob.

V nemocnicích je aktuálně hospitalizováno 7001 nakažených. Ve vážném stavu se nachází 1004 pacientů, tudíž i tento počet vzrostl.

Za včerejší den přibylo 492 vyléčených a celkově se tak tento počet uzdravených zvýšil na 638 183. Pokud jde o to, kolik obětí si u nás vyžádala covidová pandemie, aktuální čísla hovoří o 12 436 zemřřelých. Za včerejší den dle údajů přibylo 90 obětí.

Na stránkách se uvádí také informace o počtu provedených testů. Podle nich bylo realizováno celkem 915 906 antigenních testů, z toho 27 951 za včerejší den. PCR testů bylo od počátku epidemie vykonáno více, celkem 3 925 099. Za včerejší den však laboratoře stihly vykonat 41 673 takových testů.

Za zmínku stojí i to, že od dnešního dne se systém PES začíná počítat podle nové metodiky. Vypadá to tedy, že index rizika je nyní na hodnotě 86 bodů. Ještě včera to však bylo 89 bodů ze sta. Připomeňme, že nově nezávisí na počtu pozitivních testů ze všech provedených, ale naopak jsou započítáváni hospitalizovaní lidé, u nichž se na nákazu přišlo až v nemocnici.

Očkovací plán

Včera jsme informovali o tom, že ministr zdravotnictví Jan Blatný v úterý 5. ledna představil vakcinační strategii. Podle jeho slov by měli být zdravotníci starající se o covidové pacienty, senioři a zaměstnanci domovů pro seniory naočkováni nejpozději v březnu. Na zbytek populace se dostane až později.

Podle ministra má mítčtyři fáze. První fáze předpokládá naočkování zdravotníků, kteří se starají o covidové pacienty, seniorů v sociálních zařízeních, pracovníků v sociálních zařízení a seniorů nad 80 let, a to do konce března. Ministr uvedl, že se má jednat asi o 600 tisíc lidí s tím, že asi 400 tisíc z nich tvoří senioři nad 80 let.

K této skupině by se měli přidat také praktičtí lékaři, někteří vojáci a taktéž pracovníci integrovaného záchranného systému. Následně by mohly dojít na řadu další skupiny obyvatel.

Co se týče mladých a zdravých lidí, ti by mohli přijít na řadu v létě. Do konce léta by se pak podle něj mohlo stihnout naočkovat asi pět milionů osob.