Vachatová otevřeně: „Boj s dezinformacemi“ohrožuje demokracii. A schytal to i primátor Hřib

Vachatová v rozhovoru odpovídala na otázku o tom, co si myslí o boji Evropské unie a komisařky Věry Jourové proti „dezinformacím“ a „dezinformátorům“. Dotyčná přitom argumentuje tím, že názory takových „dezinformátorů“ ohrožují demokracii. S tím však Vachatová tak úplně nesouhlasí.

„Dnes ohrožuje demokracii naopak „boj s dezinformacemi“, projekty jako Manipulátoři, Čeští elfové a Demagog, lidé jako Cemper či Kartous a mnozí další, kteří jsou nejspíše upřímně přesvědčení o tom, že páchají dobro tím, že udávají a potlačují rozdílné názory,“ začala zprudka hned v úvodu.

„Tím, že na tyto projekty, které nás mohou přijít velmi draho, posílá miliony eur. Není to boj proti dezinformacím, je to boj proti svobodě slova. Kdyby před rokem 1989 u nás existoval internet, přesně takto by vypadaly počátky jeho cenzury,“ myslí si.

Pokračovala pak tím, že naši svobodu a demokracii ohrožuje také sama eurokomisařka Věra Jourová. A záhy vysvětlila, jak.

Pokud jde o samotné škodlivé informace, které jsou záměrně šířeny a mají někoho poškodit, ať už je to EU, „západní orientace“ nebo „severoatlantické vazby“, Vachatová si myslí, že si za to mnohdy naše civilizace může sama.

„Západní civilizace se bohužel dostala do stavu, kdy se ničí sama, aniž by k tomu byly nutné zásahy zvenčí. Myslím, že to, co mnohým dnes vadí, je hyperkorektnost, bezdůvodné sebemrskačství, všechny nově vzniklé -ismy, popírání přirozeného a prosazování práva minorit nad práva majorit, a za to rozhodně nemůže Putin. Dát někomu nálepku proruského trolla je samozřejmě jednodušší, než si tohle přiznat,“ zní její názor.

A řeč přišla také na „dezinformace o covidu-19“, kterých bylo a je víc než dost. Politička si stojí za tím, že se dnes dostáváme zpět do doby, kdy začíná být bezpečnější se raději nevyjadřovat.

Překvapilo ji také to, že například profesor Jiří Beran, který je mezinárodně jedním z nejoceňovanějších českých imunologů, byl zařazen na seznam dezinformátorů: „Je zajímavé, že profesor pro obor epidemiologie Jiří Beran, který se věnoval ebole, zabýval se vývojem mnoha očkovacích látek, mimo jiné proti chřipce, borelióze či klíšťové meningoencefalitidě, současný ředitel Centra očkování a cestovní medicíny v Hradci Králové je označován za dezinformátora. Zatímco nebývale velký mediální prostor dostává Jaroslav Flégr, který nás rád bombarduje bulvárními výroky vyvolávajícími zbytečnou paniku a strach.“

Uvádí totiž, že Flégr je profesorem ekologie a evoluční biologie, který se doposud věnoval toxoplazmóze, tasemnicím a parazitům. „Odvádí to pozornost od podstatných věcí, od toho, jak chránit ohrožené skupiny a postarat se o to, aby všichni ostatní mohli pracovat, podnikat a chodit do školy, čímž by se měla naše vláda zabývat především,“ míní.

V neposlední řadě se hovor stočil na to, že rok 2020 se vryl do paměti i novým fenoménem „opravování“. Především sociální sítě totiž začaly dávat k příspěvkům uživatelů vysvětlující komentáře a hovoří se tak o jakémsi omezování názorové plurality. Mají na to však právo? A co si o tom členka Trikolóry myslí?

„V České republice dohlíží na Facebooku na „pravdu“ Demagog, partička z větší části složená ze studentů, kteří se více či méně otevřeně hlásí k Pirátům. Mají tu moc, že mohou omezit dosah profilu kteréhokoli politika, aniž by se museli komukoli zpovídat. Působí tu i Čeští elfové, anonymní udavači vedení Bobem Kartousem (který před pár měsíci dostal lukrativní práci od Magistrátu Prahy vedeného Piráty), kteří hromadně nahlašují pro ně nepohodlné profily uživatelů, a tím blokují či ruší jejich profily a sestavují seznamy tzv. dezinformační scény,“ nastiňuje situaci u nás.

Podotýká přitom, že zde dochází k systematickému omezování názorů jedněch a protežování názorů druhých. Ostatně, o daném tématu již dříve politička psala na svém blogu a tyto informace budou dostupné i na jejich webových stránkách.

„S argumentem, že globální platformy jsou soukromé firmy, a proto si mohou dělat, co chtějí, se setkávám poměrně často. Je třeba si uvědomit, že jsou to také firmy s dominantním postavením na našem trhu, které, aniž by u nás odváděly daně, skrytě ovlivňují veřejné mínění a politickou soutěž, což může vést ve výsledku k ovlivnění výsledků voleb,“ uvádí.

Podle ní jsme navíc něco takového mohli nedávno vidět při prezidentských volbách v USA, kde sociální platformy protežovaly příspěvky Joea Bidena (případně skrývaly kompromitující příspěvky o něm) a ty od Donalda Trumpa označovaly za zavádějící či je přímo blokovaly.

Další témata rozhovoru

Vachatová se mimo jiné portálu zmínila i o loňských prezidentských volbách v USA, které proběhly na začátku listopadu a z nichž vyšel vítězně Joe Biden. Dále se zaměřila na to, co očekává od letošních říjnových voleb do Poslanecké sněmovny.

„Přála bych si, aby v Parlamentu zasedlo více poslanců, kteří chtějí vidět Českou republiku jako silný a suverénní stát, těch, kteří si uvědomují, že mít českou korunu je dnes výhoda, že si musíme chránit naše bezpečí a že naše stabilita a postavení uprostřed Evropy nám může poskytnout mnoho strategických výhod, s nimiž se dá pracovat,“ podotkla.

V této souvislosti přiznala, že bude zajímavé sledovat, jak si povedou slepence koalic a dodala, že je možné, že zmizí z velké politiky staré zavedené a již přežité strany.

Nicméně, pokud jde o možné vítězství Pirátů, myslí si, že je to naprostý nesmysl.

„Jak by to v České republice vypadalo, kdyby Piráti řídili stát, můžeme sledovat na příkladu Prahy. Pirátský primátor Hřib koupil kávovar za sto tisíc, vypověděl mezinárodní smlouvy a přejmenoval náměstí. Věnoval v roce, který byl extrémně náročný pro všechny z nás, na festival Prague Pride milion korun, což je o 800 000 korun více než za jeho předchůdce, zřídil Pražský inovační institut, který hospodaří s rozpočtem převyšujícím půl miliardy korun, kam dosadil na post ředitele Boba Kartouse, hlavního udavače naší země,“ opřela se do pražského primátora.

Mimo jiné podotkla, že je třeba si uvědomit, že Piráti nejsou „parta inteligentních ajťáků s cool dredy“, ale strana, jejíž ideologie nahání hrůzu, která volá po cenzuře, chce prosadit korespondenční volby jako v USA a sem tam utrousí něco o vyvlastňování.

Politička se vyslovila také k podpoře tolerance názorů a pestré společenské debatě. Uvedla přitom, že mainstreamová média vysílají už dlouhou dobu jen jeden pohled na věc a pluralita názorů téměř neexistuje. Myslí si také, že k žádné pestré debatě tu tedy nedochází.