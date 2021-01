Minářovu hnutí Lidé PRO se zatím nepodařilo nashromáždit ani pět procent potřebných podpisů. Co bude dál?

V prosinci minulého roku se na české politické scéně objevilo nové hnutí Lidé PRO, za kterým stojí bývalý šéf Milion chvilek pro demokracii Mikuláš Minář. Aby však tento subjekt mohl kandidovat do parlamentních voleb, musí sesbírat půl milionu podpisů. To se však hnutí měsíc po spuštění webu nepodařilo, podpořilo ho jenom necelých pět procent lidí.

Bývalý šéf chvilkařů si myslí, že je Česká republika v krizi. V takovém stavu se prý nachází proto, že se zasekla a přešlapuje na místě. A může za to, jak jinak, stav politiky.

„Příčinou je stav naší politiky. I ta je v krizi. Musí přijít něco nového, svěží vítr, noví lidé do politiky, poctiví a schopní, kteří umí naslouchat,“ nechal se slyšet ve videu na webu svého projektu.

Nicméně, současný průzkum agentury Median uskutečněný pro Seznam Zprávy ukázal, že jen 19 procent oslovených souhlasí s tím, žeopustil chvilkaře, aby se zapojil do politického dění s novým projektem. Půlka respondentů je navíc proti a třetina na to nemá žádný názor.

Analytici kromě toho domnívají, že valná část vůbec netuší, proč se Minář rozhodl vstoupit do politiky,, a jeho důvodům nerozumí.

A pokud jde o to, jak je na tom hnutí se sběrem potřebných podpisů, situace nevypadá nejlépe. Od chvíle, kdy byl spuštěn web, což už je více než měsíc, podepsalo prohlášená jen 23 tisíc lidí. Jde tedy o 4,6 procenta z cílového počtu. Sám šéf hnutí ale na to, jak dosavadní sběr podpisů vypadá, nijak nereagoval.

Již v minulosti ale deklaroval, že shromážděný počet podpisů má ukázat, jaký mají lidé o projekt zájem. Pokud se však hnutí nepodaří nasbírat dostatečný počet podpisů, v říjnových volbách do Poslanecké sněmovny kandidovat nebude.

Minář, chvilkaři a nové hnutí

Připomeňme, že spolek Milion chvilek pro demokracii vznikl po sněmovních volbách v roce 2017, které vyhrála strana Andreje Babiše ANO. Chvilkaři jsou známí tím, že pořádají demonstrace, na nichž kritizují českého premiéra, jeho střet zájmů a nedodržování volebních slibů.

Předsedou spolku byl právě Mikuláš Minář, který se ale na konci září rozhodl z vedení odejít. Ze spolku oficiálně vystoupil 5. října. Jeho nástupcem se stal Benjamin Roll

Následně se Minář rozhodl vstoupit do politiky. V prosinci 2020 totiž započalo svou činnost hnutí Lidé PRO, jehož zakladatelem je právě Minář.

Již v minulosti Minář uvedl, že by jeho hnutí mohlo kandidovat již v letošních parlamentních volbách, a to za podmínky získání veřejné podpory. Tehdy se nechal slyšet, že Lidé PRO chtějí sehnat až 500 tisíc hlasů podpory. Ale již po nasbírání 100 tisíců chce hnutí začít připravovat plán pro Českou republiku, po 200 tisících se avizuje ustavující sjezd a po 300 tisících můžeme čekat přípravu přímé volby.

Zmiňme však, že součástí tohoto projektu jsou kromě Mináře i jiné známé tváře. Je jimi například náměstek pražského primátora Pavel Vyhnánek (Praha Sobě) či bývalý ředitel protikorupční organizace Transparency International David Ondráčka.

Za to, že se Minář rozhodl vstoupit do politiky, ale sklidil kritiku. Dlouho totiž tento krok odmítal. Opozici se nelíbilo, že dotyčný nejprve vyzýval ke spojování, k němuž v rámci vznikajících koalic v současné chvíli dochází, ale zároveň svým rozhodnutím síly naopak sám tříští. Minář na to reagoval tak, že společná koalice není dostatečná. Myslí si, že pro porážku Babiše je toho zapotřebí více.