Česko trápí počasí: Kvůli přívalům sněhu zůstaly tisíce domácností bez proudu. Sněhová nadílka potrápila i řidiče na D1

Již dříve meteorologové vydali výstrahu před vydatným sněžením v jihovýchodní polovině Česka. A ta se potvrdila. Meteoroložka ČT Marie Odstrčilová uvádí, že nejvíce sněhu napadlo v Novohradských horách a na Jindřichohradecku. Vydatné sněžení ale bylo zaznamenáno i na jiných místech Jihočeského kraje, Českomoravské vrchoviny a východních Čech.

Komplikace na silnicích

Sníh přitom komplikoval situaci i řidičům. Na silnicích se první problémy objevily na Vysočině, a to konkrétně na. Ve směru do Brna totiž v noci došlo k nehodě kamionu, kdy byl na dvě hodiny zastaven u Větrného Jeníkova provoz. Uvádí se, že incident zablokoval všechny jízdní pruhy a na místě se vytvořila kolona, jelikož objízdné trasy nebyly kvůli počasí možné. Nicméně, dnes ráno již byla dálnice průjezdná, a to se zvýšenou opatrností a sníženou rychlostí 80 km/hod. Zmiňme, že jeden z řidičů v kabině musel být se zraněním hlavy převezen do nemocnice.

Na Vysočině však sněžení pokračovalo i nad ránem, a tak jsou některé silnice kluzké či zasněžené. Řidiči proto musí dbát zvýšené opatrnosti, případně počítat s dopravními komplikacemi.

Jisté komplikace přinesla sněhová nadílka i Pardubicku. V této oblasti během včerejška napadlo pět a v noci na čtvrtek dalších pět centimetrů nového sněhu. Hasiči proto v průběhu noci zasahovali u popadaných stromů i sedmi dopravních nehod. Potíže měli ale i sami silničáři, jelikož v kraji zapadly hned dva sypače.

Bez proudu

Kromě komplikací na silnicích sníh přinesl i jiné problémy. V Jihomoravském kraji sice v noci silné sněžení přestalo, ale přeháňky se objevovaly ještě nad ránem, a to na Vyškovsku, Blanensku i v Brně. I v těchto místech zasahovali hasiči, kteří vyjížděli do terénu kvůli odstranění 27 stromů na silnicích. A do ulic zamířilo i všech jednadvacet posypových vozů.

„Vlivem hustého a vytrvalého sněžení ze středy na čtvrtek evidujeme na našem distribučním území dvanáct poruch na vedení vysokého napětí. V naprosté většině tyhle poruchy způsobily pády stromů, které nevydržely zátěž mokrého sněhu, do vedení,“ uvedl k věci mluvčí společnosti eg.d, jež je součástí E.ON, Roman Šperňák.

Pády stromů do vedení způsobily, že na Brněnsku zůstalyasi dva tisíce domácností.

Potíže s dodávkami energie hlásí ale i v jižních Čechách a na Vysočině. Tam je dle energetiků bez proudu asi 1200 odběratelů.

Výstraha na večer

Vypadá to však, že sněžení ještě bude pokračovat.

„Sněhové přeháňky se budou vyskytovat hlavně na západě Čech, sněžení na Moravě a ve Slezsku,“ uvádí meteoroložka Odstrčilová.

Podle ní ve východní části Moravskoslezského kraje může během dneška napadnou pět centimetrů nového sněhu. Pokud jde o teploty, ty by se přes den měly pohybovat mezi minus a plus dvěma stupni Celsia. Sníh tak začne během dne tát, ale s večerním poklesem teplot by se mohlo objevit náledí nebo zmrazky.