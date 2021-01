Vláda prodloužila platnost opatření do 22. ledna. Má však dojít na zrušení zákazu návštěv v nemocnicích

Vláda dnes, ve čtvrtek 7. ledna, od ranních hodin jednala o prodloužení opatření proti šíření koronaviru, která jsou v platnosti od 27. prosince. Ministr zdravotnictví Jan Blatný následně uvedl, že stávající opatření budou platit dál, a to do 22. ledna. Nic se nemění ani na docházce škol, jelikož do škol budou moci jen žáci prvních a druhých tříd.

Podle vyjádření ministra zdravotnictví to vypadá, že se v nejbližších čtrnácti dnech na opatřeních proti covidu-19 téměř nic nezmění.

„O prodloužení stávajících opatření rozhodnuto do 22. ledna,“ prohlásil Blatný.

Již dříve se přitom nechal slyšet, že kvůli vysokému růstu počtu nově nakažených i hospitalizovaných nenavrhne zmírnění. Dodal, že pokud by se situace příští týden změní, pak se vláda znovu sejde. Během příštího týdne by se dle něj totiž měla v počtu nově nakažených promítnout zpřísněná opatření přijatá koncem prosince.

„Pokoušel jsem se navrhnout variantu, kdy by za určitých podmínek bylo možné umožnit provoz skiareálů. Na druhou stranu respektuji argumenty o počtu nakažených. Byl jsem pověřen vládou, aby okamžitě začal připravovat speciální program pro lyžařské areály. Ještě dnes odpoledne se sejdeme s premiérem a začneme formovat parametry dokumenty, v pondělí ho chceme schválit. Horská střediska totiž mohou fungovat jen v několika měsících, ne-li týdnech, kdy musejí vydělat na zbytek roku. Jedná se o 450 skiareálů v České republice. České ekonomice přinášejí 13 miliard do rozpočtu, zaměstnávají 45 tisíc lidí. Nejde o segment, který bychom měli jakkoliv opomíjet.“

A došlo i na jeho slova o tom, že nepodpoří ani otevření skiareálů, které požadoval vicepremiér Karel Havlíček. Zůstanou tedy i nadále zavřené. Havlíček to okomentoval následovně:

Co by se však mohlo změnit, je zákaz návštěv v nemocnicích. Ve čtvrtek by to totiž vláda podle Blatného mohla změnit a návštěvy za určitých podmínek povolit. Uvádí se, že k tomu bude zapotřebí respirátor FFP2.Stejně tak by mohly být povoleny s negativním testem a respirátorem návštěvy i v zařízeních sociální péče, podobně by mělo být nově možné navštěvovat i pacienty v následné péči nebo například na psychiatrii.

„V zařízeních dlouhodobé a následné péče bude nutný negativní test na covid-19 a respirátor,“ řekl následně na konferenci ministr zdravotnictví.

Pokud jde o lůžka akutní péče, budou vyžadována hygienická a protiepidemická opatření, zejména respirátory, dodal. Při splnění podmínek je možná i přítomnost další osoby u porodu.

Pokud jde o školy, do lavic usednou jen žáci prvních a druhých ročníků základních škol. Dříve se přitom diskutovalo o tom, zda by se do škol nemohli vrátit také žáci posledních ročníků základních a středních škol, které na jaře čekají přijímací, maturitní či závěrečné zkoušky.

„V restauracích lidé nemohou mít roušky kvůli konzumaci jídel a nápojů. Je prokázáno, že v nich dochází ke zhruba dvojnásobnému šíření viru než jinde. O jejich otevření neuvažujeme, podobně jako žádné jiné státy, v nichž je situace s epidemií podobná jako u nás,“ uvedl Blatný.

Na tiskové konferenci také zaznělo, že vláda zatím neuvažuje o otevírání restaurací, barů a stravovacích zařízení.

Řeč přišla také na to, že polní nemocnice v Praze i v Brně jsou připravené. Blatný prohlásil, že vzhledem k vývoji epidemiologické situace je možné očekávat, že budou potřeba. „Zatím ale takový pokyn vydán nebyl,“ zdůraznil Blatný.

Dále vyšlo najevo, že dodávky vakcíny od společnosti Moderna do Česka poněkud váznou. V lednu totiž bude místo 80 tisíc dávek dodáno jen 20 tisíc.

„Vakcína firmy Moderna byla schválena. Původně měla dodat do Česka až 80 tisíc dávek, potvrzeno je zatím pouze 20 tisíc ve dvou rozdělených dávkách,“ poznamenal Blatný.

A co se týče očkování, dle ministra u nás bylo ke včerejšímu večeru očkováno zhruba 20 tisíc lidí. „Některé nemocnice ještě nepoužily všechny dávky, které mají, což považujeme za chybu. Budeme trvat na tom, aby tak činily. Musí být nutně vyočkovány všechny dávky, které jsou k dispozici. O očkování mají zájem velké podniky, které značně přispívají do české ekonomiky. K tomu dojde patrně až na konci jara,“ konstatoval.

V neposlední řadě se hovořilo i o pokračování plošného antigenního testování. To bude totiž pokračovat i po 15. lednu.

„I nadále po 15. lednu budou prováděny antigenní testy, které budou pro občany k dispozici bezplatně, budou hrazeny ze zdravotního pojištění a bude možnost je provádět opakovaně jako dosud,“ řekl s tím, že se daný typ testování osvědčil hlavně při odhalování nakažených lidí bez příznaků.