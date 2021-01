Minář se vyjádřil k dění v USA, ale schytal to od politiků i veřejnosti. Neopisujte cizí myšlenky, upozornil ho Kalousek

Bývalý předseda spolku Milion chvilek pro demokracii a zakladatel hnutí Lidé PRO Mikuláš Minář se rozhodl, že se vyjádří k tomu, co se v posledních dnech dělo a děje v USA. Na svém Twitteru tak zveřejnil status, v němž uvedl svůj názor, za který to ale schytal. Kromě veřejnosti mu to natřel také předseda poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek.