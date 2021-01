Update covidu-19: Počet nových případů v ČR klesl, PES je ale stále v pátém stupni

Včerejší přírůstek byl menší, než předchozí dny. Statistiky zaznamenaly 14 780 nových případů nákazy. Je to sice stále vysoké číslo, ale je o dost nižší, než byl středeční rekord - 17 278. I tak je ale toto číslo v porovnání s minulým týdnem, kdy na čtvrtek připadl Silvestr, asi o 1300 vyšší.

Za zmínku stojí i to, že s koronavirem se aktuálně potýká 144 987 lidí. Celkově se od vypuknutí epidemie virem nakazilo již 809 601 osob. V nemocnicích je v současné chvíli hospitalizováno 7323 nakažených. Ve vážném stavu se nachází 1093 pacientů, což znamená, že se toto číslo o 9 zvýšilo.

Uveďme, že za včerejší den přibylo 485 vyléčených a celkově se tak tento počet uzdravených zvýšil na 651 814. Pokud jde o to, kolik obětí si u nás vyžádala, aktuální čísla hovoří o 12 800 zemřelých. Za včerejší den dle údajů přibylo 98 obětí.

Na stránkách se uvádí také informace o počtu provedených testů. Podle nich bylo realizováno celkem 981 577 antigenních testů, z toho 23 269 za včerejší den. PCR testů bylo od počátku epidemie vykonáno více, celkem 4 001 781. Za včerejší den však laboratoře stihly vykonat 36 115 takových testů.

Ministerstvo navíc dle údajů vykázalo již 19 918 očkování proti koronaviru. Co se týče reprodukčního čísla, to se se u nás nyní drží na hodnotě 1,1. Index rizika systému PES zůstává na hodnotě 86 a nachází se tak stále v pátém, nejvyšším, stupni.

Opatření se prodlužují

Vláda včera, ve čtvrtek 7. ledna, od ranních hodin jednala o prodloužení opatření proti šíření koronaviru, která jsou v platnosti od 27. prosince. Ministr zdravotnictví Jan Blatný následně uvedl, že stávající opatření budou platit dál, a to do 22. ledna. Nic se nemění ani na školní docházce, jelikož do škol budou moci jen žáci prvních a druhých tříd ZŠ.

Podle vyjádření ministra zdravotnictví to vypadá, že se v nejbližších čtrnácti dnech na opatřeních proti covidu-19 téměř nic nezmění. Nadále zůstávají zavřeny i skiareály, jejichž otevření požadoval vicepremiér Karel Havlíček.

Co by se však mohlo změnit, je zákaz návštěv v nemocnicích. Ve čtvrtek by to totiž vláda podle Blatného mohla změnit a návštěvy za určitých podmínek povolit. Uvádí se, že k tomu bude zapotřebí respirátor FFP2.Stejně tak by mohly být povoleny s negativním testem a respirátorem návštěvy i v zařízeních sociální péče, podobně by mělo být nově možné navštěvovat i pacienty v následné péči nebo například na psychiatrii. Při splnění podmínek je možná i přítomnost další osoby u porodu.

Na tiskové konferenci také zaznělo, že vláda zatím neuvažuje o otevírání restaurací, barů a stravovacích zařízení.