Komu to bylo ku prospěchu? Štěpánek důkladně probral útok na Kapitol. Jeho závěr Bidenovy stoupence nepotěší

Petr Štěpánek si všiml řady zajímavých detailů a dospěl k neutěšenému závěru – iniciátoři nepokojů a obsazení Kapitolu nebyli Trumpovými příznivci. Je totiž přesvědčen, že mezi nejagresivnějšími členy napadení na Kapitol mohli být provokatéři. Není to Donald Trump, kdo mohl z toho těžit, ale Joe Biden a odpůrci současného prezidenta USA.

Bývalý viceprezident USA Joe Biden, který oficiálně zvítězil v prezidentských volbách loni v listopadu, označil obsazení Kapitolu za bezprecedentní útok na demokracii a následně obvinil nynějšího prezidenta Donalda Trumpa z podněcování k nepokojům. Sám americký prezident později také odsoudil řádění protestujících a vpád do budovy Kongresu a prohlásil, že výtržníci musí nést odpovědnost za porušení zákona.

Český politik Petr Štěpánek na svém facebookovém účtu sdělil alternativní pohled na to, co se tuto středu odehrálo v hlavním městě USA. Na rozdíl od Joe Bidena si Štěpánek nemyslí, že za tyto nepokoje a výtržnictví může americký prezident Trump. Nepochybuje však, že příznivci Donalda Trumpa vnikli do Kapitolu, ale zdůraznil přitom, že mezi těmi nejmilitantnějšími skupinami mohli být předem připravení provokatéři.

„Ti bojovníci totiž vypadali jako čerstvě vystoupivší z nějaké akce Antify. A když někdo vypadá jako sympatizant Antify, když se chová jako sympatizant Antify a když je vyzbrojený a vymustrovaný do boje jako sympatizant Antify, můžete vzít jed na to, že s Antifou či nějakou podobnou revoluční bojůvkou opravdu má něco společného,” dochází k závěru český politik.

Dále si Petr Štěpánek klade klasickou otázku – komu ta krize a ty nepokoje byly ku prospěchu? Je přesvědčen, že Donald Trump tím vítězem v této situaci určitě není. Americký prezident byl tím spíš oslaben, zatímco zvolený prezident Joe Biden své pozice proti Trumpovi, který ho dosud neuznává jako skutečného vítěze voleb, posílil.

Ozbrojené síly předem předpokládaly útok na Kapitol, uvádějí média

Ještě před středečními nepokoji americké bezpečnostní orgány předpokládaly, že demonstranti ve Washingtonu budou možná chtít obsadit budovu Kongresu, ale v této věci nebyly vydány žádné příkazy z Bílého domu, uvedl ve čtvrtek Newsweek.

Podle zdroje Newsweek ve FBI měl úřad dostatek informací o tom, kdo stojí v čele protestu, kdo a v jakém počtu se ho zúčastní. Uvádí se, že kapitolská policie, která má až dva tisíce příslušníků, nemohla nic dělat a davu trvalo pouhých 15 minut, než se dostal do budovy.

Teprve poté byla do města operativně stažena Národní garda a ke Kongresu byly vyslány speciální jednotky. Díky tomu nedošlo k žádným rozsáhlým střetům, budova byla o několik hodin později vyklizena, ale prakticky nedošlo k žádnému zatčení. Nyní se bezpečnostní orgány dodatečně snaží zjistit totožnost nejaktivnějších účastníků událostí v Kapitolu.