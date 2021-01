Ústřední krizový štáb řeší problém s krematorii. Hamáček navrhuje jen spalování těl a jejich zákaz dovozu z ciziny

Ústřední krizový štáb (ÚKŠ) se zabýval situací s krematorii. Doporučil ministerstvu pro místní rozvoj, aby vypracovalo krizové opatření umožňující maximální využití krematorií v současné koronavirové situaci, a to do pondělního jednání vlády. Co k tomu uvedl ministr vnitra Jan Hamáček? A jak věc okomentovala hlavní hygienička Jarmila Rážová?

Hamáček přišel s návrhem, který by předpokládal zákaz dovozu těl ke kremaci ze zahraničí, uvolnění emisních limitů krematorií a omezení spalování v nich jen na lidské pozůstatky. Omezilo by se tak i spalování tzv. anatomicko-patologického odpadu (amputované končetiny, potraty). Tím chce zabránit tomu, že by naše krematoria přestala situaci zvládat.

Na hranici kapacity…

V minulosti jsme informovali o tom, že Moravskoslezský kraj již oznámil,že je na hranici kapacit, a podle Hamáčka by se do takové situace mohly v příštích dnech a týdnech dostat i zařízení v dalších krajích. Zatím je situace nejlepší, co se týče volných kapacit, v krematoriích v Praze a Liberci.

Zmiňme, že celkem u nás funguje 27 krematorií. Právě v nich pracovní skupina ÚKŠ pro komunikaci s kraji zjišťovala aktuální situaci a došla k závěru, že na hranici kapacit je kromě Moravskoslezského kraje také kraj Karlovarský, Olomoucký a Zlínský. Naplnění kapacity se pomalu blíží také Královéhradecký, Plzeňský a Pardubický kraj.

Za zmínku stojí, že v Moravskoslezském kraji jsou využity mrazicí boxy. V Krematoriu Ostrava, které je v kraji jediné, se totiž v posledních měsících zpopelňovalo o 60 procent více, než je běžné (měsíčně v průměru 950 až 970 zesnulých). Už v listopadu tak bylo kvůli skladování těl přistavěno dodatečné chladicí zařízení a nyní se k němu přidaly další dva mrazicí kontejnery. Také v Olomouckém kraji jsou tyto boxy připravené k využití.

Vzhledem k danému problému hlavní hygienička Jarmila Rážová prohlásila, že kremace není jediný způsobem pohřbívání mrtvých. Upozornila, že i u zemřelých s covidem-19 nic nebrání pohřbu do země. Hamáček však uvedl, že tzv. pohřbů do země je u nás průměrně asi 30 za den, zatímco u pohřbů žehem mluvíme o stovkách případů. Vše ale vždy záleží na přání rodiny.

Vznik speciální skupiny

Co se ještě týče kapacit, dle Rážové je problémem především Moravskoslezský kraj, kde však bývá kritická situace i mimo koronavirus . V současné době je ve hře převoz 50 těl z Ostravy do krematoria v jihomoravských Hustopečích. Ostatní krematoria jsou na tom dle ní ještě v rámci možností dobře a moravskoslezský problém by mohla pomoci vyřešit právě spolupráce mezi krematorii. Některá krematoria navíc nápor řeší tak, že zavádí dvousměnný provoz. Ve Zlíně dokonce uvažují o třetí směně.

Aby byla situace pod kontrolou, v rámci ÚKŠ dnes vznikla skupina za účasti hasičů, zástupců ministerstva pro místní rozvoj a zástupců pohřebních služeb. Ti mají za úkol každý den hodnotit kapacity krematorií a zajišťovat případné převozy těl.

Stejně tak štáb nařídil, aby během převozů mohly pomáhat dopravní prostředky hasičů či vojáků. Tři roky stará novela zákona o pohřebnictví totiž uvádí, že k převozům těl mohou být využívány pouze speciální pohřební vozy.