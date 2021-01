V Česku opět přibylo přes 13 tisíc nových případů a zvýšil se i index PES. Rakousko reaguje na dění v ČR

Včerejší přírůstek je sice menší, než čísla v předchozí dny, i tak je ale situace vážná. Daný resort včera zaznamenal 13 029 nových případů nákazy. Zmiňme, že středeční rekord (6. ledna 2021) byl 17 278.

S koronavirem se tak u nás aktuálně potýká 155 730 lidí. Celkově se od vypuknutí epidemie virem nakazilo již 822 716 osob. V nemocnicích je v současné chvíli hospitalizováno 7 249 nakažených, což je asi o osm desítek méně než dle pátečních ranních údajů. Ve vážném stavu se nachází 1108 pacientů.

Uveďme, že za včerejší den přibylo 423 vyléčených a celkově se tak tento počet uzdravených zvýšil na 654 008. Pokud jde o to, kolik obětí si u nás vyžádala covidová pandemie, aktuální čísla hovoří o 12 978 zemřelých. Za včerejší den dle údajů přibylo 88 obětí, ale toto číslo se může zpětně ještě změnit.

Na stránkách se uvádí také informace o počtu provedených testů. Podle nich bylo realizováno celkem 1 013 302 antigenních testů, z toho 25 978 za včerejší den. PCR testů bylo od počátku epidemie vykonáno více, celkem 4 042 074. Za včerejší den přitom laboratoře stihly vykonat 37 149 takových testů.

Ministerstvo navíc dle údajů vykázalo již 19 918 očkování proti koronaviru. Co se týče reprodukčního čísla, to se se u nás nyní drží na hodnotě 1,1. Index rizika systému PES se však zvýšil. Po tom, co se předchozí tři dny držel na úrovni 86 bodů, nyní vzrostl na 87. Česko se tak stále nachází v pátém, nejvyšším, stupni.

Rakousko reaguje na situaci v ČR

Na zhoršující se situaci u nás reagují už i okolní evropské státy. Například Rakousko kvůli vysokému výskytu případů nákazy covidem-19 obnovuje od páteční půlnoci kontroly na hranicích, a to jak v České republice, tak na Slovensku. Země tím nahrazuje dosavadní mobilní kontroly ve vnitrozemí. Informovala o tom agentura APA s odvoláním na oznámení ministra vnitra Karla Nehammera. Dodává se, že menší hraniční přechody jsou uzavřeny.

Nadále přitom platí, že cestující do Rakouska z Česka a Slovenska musí podepisovat prohlášení, že se uchýlí do karantény, jinak jim může být vstup do země zamítnut. Existují však jisté výjimky pro pendlery a nákladní dopravu. Pendleři nepotřebují negativní test a nemusí absolvovat karanténu, ale při příjezdu do země musí prokázat, že zde mají zaměstnavatele.

České ministerstvo zahraničí uvádí, že stále platí povinnost desetidenní karantény od 19. prosince. A to i tehdy, pokud cestovatel předloží negativní test na koronavirus. Izolaci lze předčasně ukončit podstoupením PCR testu s negativním výsledkem. Tento test je přitom možné provést nejdříve pátý den po vstupu do Rakouska.