Očkování nevylučuje individuální ochranu před koronavirem, zatím se s rouškami neloučíme, varuje epidemiolog Prymula

Zatímco vývoj vakcíny proti koronaviru dal lidem naději na brzké zvládnutí pandemie, rychlý návrat do normálního života bychom ještě očekávat neměli. Nějaká forma opatření v roce 2021 potrvá, konstatuje epidemiolog Prymula. A proč bychom měli zůstat ostražití? Za prvé, studie účinků vakcín stále probíhají a na mnohé otázky budou muset vědci ještě odpovědět. Například na to, zda je očkovaná osoba nakažlivá.

„Teoreticky to možné je, protože účinnost proti bezpříznakovým formám nemoci je poměrně nízká. Člověk bude chráněn především proti těžkému průběhu, případné hospitalizaci nebo úmrtí. V tomto je účinnost vakcíny naopak poměrně vysoká,“ uvedl pro Lidovky.cz Roman Prymula.

Ukazuje se totiž, že naočkovaní lidé mohou virus dál vylučovat.

Ten také poznamenal, že výzkumy se doposud zaměřovaly jen na to, jak je chráněn očkovaný člověk, nikoliv jeho okolí. Ochrana platí především proti těžkému průběhu nemoci a případné hospitalizaci. Na to, zda očkovaný může nakazit ostatní, zatím žádná z dosud schválených vakcín testována nebyla.

Podle bývalého ministra zdravotnictví očkovaný člověk virus vylučovat může, byť v omezenější míře. A to znamená, že si budeme muset vystačit s dílčími odpověďmi některých studií. Detailně se to řešit nebude.

„V první etapě se prostě nezbavíme roušek. Lidé je budou muset nosit,“ dodal.

Epidemiolog Roman Chlíbek již dřív oznámil, že kýžený efekt by mělo očkování přinést v momentě, kdy si nechá účinnou látku vpíchnout šedesát až sedmdesát procent populace.

„Pokud se nám tato očkovanost podaří, sníží se cirkulace viru a roušky budou moci sundat všichni. Očkovaní i neočkovaní,“ řekl.

Očkování proti covidu-19 v Česku

Vakcínu od firem Pfizer a BioNTech, která je zatím jediná registrovaná pro použití v Evropské unii, obdržela ČR v sobotu 26. prosince v objemu 9750 dávek. V Praze se do vakcinace zapojí čtyři nemocnice: Všeobecná fakultní nemocnice, Fakultní nemocnice Motol, Ústřední vojenská nemocnice a Nemocnice na Bulovce. Pět tisíc dávek vakcíny dostalo i Brno - Fakultní nemocnice Brno a Fakultní nemocnice u svaté Anny. Kromě nich však budou očkovat i ostatní krajské nemocnice.

Připomeňme, že v současné chvíli se očkují především zdravotníci a senioři v nemocnicích nebo domovech důchodců. Ve druhé fázi, která by měla probíhat do června, přijdou na řadu lidé starší 65 let a další zdravotnický personál nemocnic. Vakcínu dostanou i chronicky nemocní, učitelé a další profese důležité pro chod státu.

V poslední fázi, která je plánovaná od července, se dostane na zbytek lidí, kteří budou mít o vakcínu zájem. Tedy na ty, kteří jinými zdravotními obtížemi netrpí a nemají vysoký věk. Původně se přitom počítalo s tím, že na širokou veřejnost se dostane už někdy na jaře.