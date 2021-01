„Debi*ové. Kry*l, ubožačka“. Žluté hvězdy na demonstrantech v Praze zvedly ze židle Novotného a Pekarovou

Nechápu, co se honí hlavou člověka, který si na demonstraci připne Davidovu hvězdu.



Do Auschwitz-Birkenau jsem vzala o 13 let mladší sestru, abych jí ukázala kam až může vést lidská nenávist. Tihle “hrdinové” by tam měli povinně a komu to na tom místě nedojde, tomu není pomoci.