Babiš odhalil skutečné číslo naočkovaných v ČR. Zároveň vysvětlil, proč právě on řídí proces vakcinace v republice

V současné době Česká republika nemá dostatečný počet vakcín, přiznal premiér Andrej Babiš ve svém dnešním rozhovoru pro deník Právo. Nehledě na to, že celkově je Babiš spokojen s tím, že Evropská unie vzala proces nakupování vakcín do svých rukou, netají přitom, že by chtěl, aby tamní byrokracie jednala rychleji. V nynější situaci Česko prakticky nemá možnost nakupovat jakékoliv další vakcíny samostatně, protože v souladu s dohodou uzavřenou v rámci EU, veškerý nákup musí probíhat centralizovaně. Máme totiž právo nakupovat jen to, co je schváleno Evropskou lékovou agenturou, poznamenal premiér.

„Protože je kolem toho strašně moc dezinformací. Protože stát v minulosti nereagoval na všechny popírače očkování a málo propagoval i třeba očkování proti chřipce,“ vysvětlil Babiš.

Proč Babiš?

V průběhu prosince a ledna již Česko dostalo od společnosti Pfizer 98 475 vakcín, očekává se, že v tomto měsíci dorazí i 20 tisíc vakcín firmy Moderna. Podle Babiše bylo momentálně v republice naočkováno kolem 40 tisíc lidí. Kromě nedostatku očkovací látky je dalším problémem nedůvěra určité části obyvatelstva vůči samotné ideji vakcinace. Na otázku o tom, proč to tak je, se český premiér zmínil, že viníkem jsou různé dezinformace a nedostatek propagačních kampaní.

Nespokojenost a kritiku ze strany řady obyvatel vůči vládním opatřením v republice český premiér považuje za neopodstatněnou. Babiš tvrdí, že omezení v České republice jsou mnohem měkčí než ty, co platí v dalších evropských zemích, jako například v Německu.

Samotná pandemie, stejně jako očkování obyvatelstva, je obrovskou výzvou. Právě proto se Andrej Babiš podle jeho slov rozhodl samostatně koordinovat vakcinaci v Česku. Nemohl totiž svěřit tu odpovědnost epidemiologům či úředníkům.

„Je to o krizovém managementu. Takovou logistickou akci nemůže řídit epidemiolog nebo lékař. Nechci se přeceňovat, mám ale za sebou x krizových situací. Člověk v byznysu získá jiné instinkty, jiný tah na branku, jiné myšlenky a zkušenosti. To lidé ve státní správě nemají,“ odůvodnil své rozhodnutí český premiér.