Epidemická situace v Česku: Index PES zůstává na 87 bodech, nadále platí pátý stupeň pohotovosti

Připomeňme, že pátý stupeň znamená komunitní šíření nákazy. Údaje byly zveřejněny na stránce ministerstva zdravotnictví.

Z pátku na sobotu došlo ke zvýšení zjednodušeného reprodukčního čísla z 1,2 na 1,22. Za poslední dva týdny se zvýšil i podíl nakažených na 100.000 obyvatel a také podíl nakažených seniorů. Za včerejšek bylo vykonáno 20 894 PCR testů a 11 213 antigenních testů. Celkově bylo nově potvrzeno za včerejší den 8406 případů. V sobotu bylo evidováno 205 nově vyléčených osob z celkového počtu 657 504 vyléčených. V sobotu nemoci podlehlo 69 osob. Celkově se eviduje 13 115 úmrtí na nemoc covid-19.

Pátý stupeň opatření proti šíření onemocnění covid-19 by měl platit nejméně do 22. ledna. Ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislav Dušek se v pátek zmínil, že každý den přibývá přibližně 3000 lidí starších 65 let, kteří onemocněli koronavirem během svátků. Dušek se domnívá, že ke zlepšení epidemické situace by mělo dojít po 10. lednu. To je období, kdy by se měly projevit výsledky přísných opatření, která platí od 27. prosince. Nemocnice jsou v současné době přetížené, ke zlepšení by podle názoru Duška mohlo dojít nejspíše 15. ledna.

Zmiňme, že hodnotu indexu PES ministerstvo zdravotnictví od středy určuje podle pozměněných pravidel. Nová metodika již nezohledňuje relativní pozitivitu testů na covid-19, místo toho bere v úvahu podíl hospitalizovaných nezachycených v komunitě za 14 dní. K dalším kritériím, která jsou zohledňována při výpočtu indexu, patří zjednodušené reprodukční číslo, počet nově pozitivních za dva týdny a počet nově pozitivních seniorů za posledních 14 dní.