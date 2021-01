Prosincové rozvolnění byla chyba, míní exministr Prymula. Co navrhuje?

Česko se stále potýká s epidemií koronaviru. A i když se v posledních dnech mohlo zdát, že epidemie začala zpomalovat, včerejší den tento trend vyvrátil. Uvedl to bývalý ministr zdravotnictví a epdemiolog Roman Prymula v nedělním pořadu Partie televize Prima. Co dalšího z jeho strany zaznělo?

Rozvolňování byla chyba

Prymula se v televizi vyjádřil k současné epidemiologické situace. V první řadě však podotkl, že si stojí za tím, že prosincové rozvolnění bylo předčasné.

„Bylo to rychlé a ve fázi, kdy ještě nenastala vhodná situace,“ myslí si.

„Číslo na sobotu je ale velmi vysoké,“ uvedl Prymula s tím, že vysoký je i podíl pozitivních testů, kterých bývá o víkendu jen málo.

To však není jediný důvod, proč je nyní situace taková, jaká je. Mohou za to dle něj i vánoční svátky, během kterých se řada rodin navštěvovala. V posledních dnech sice počty nově nakažených mírně stoupaly, a tak se mohlo zdát, že epidemie slábne, ale dnešní čísla to vyvrátila.

„V tuto chvíli je velmi složité říci, co udělat, aby se tento velmi vysoký nárůst zpomalil a zastavil,“ přiznává.

I když jsou podle Prymuly přijatá opatření poměrně přísná, mentalita občanů je o dost jiná, než tomu bylo na jaře. Vyzývá tak všechny, aby si uvědomili, že je situace skutečně vážná.

„Jsme skutečně na hraně kapacity a to by si všichni měli uvědomit,“ apeloval na lidi Prymula.

K věci řekl své i hejtman Jihočeského kraje Martin Kuba, který tvrdí, že většina lidí dnes již opatřením nerozumí.

„Jeden člověk se selským rozumem by ministerstvu prospěl víc než deset PSŮ,“ nechal se slyšet Kuba, s jehož názorem souhlasil i Prymula.

Podle Prymuly totiž u nás chybí masivní kampaň, co se má a nemá dělat. Přiznal také, že již od začátku nebyla komunikace nejšťastnější.

Další omezení ve hře?

Jako další exministr zmínil také nynější situaci na horách, které jsou i přes různá omezení stále zaplněná. Děje se tak i přes to, že policie opakovaně uzavřela některé cesty vedoucí k populárním lokalitám. Prymula proto navrhoval, aby byl zaveden patnáctikilometrový limit od bydliště, v rámci kterého by lidé mohli chodit do přírody.

„Situace v nemocnicích je skutečně velmi závažná, v některých až kritická,“ varuje Prymula.

„Nedokážu si představit, že bude špatná situace ještě čtrnáct dní pokračovat, to by ta péče skutečně mohla někde kolabovat,“ uvádí.

Důvodem je mimo jiné i velký počet nakažených zdravotníků. Podle jeho slov navíc na některých odděleních už suplují i pediatři.

K jeho varování se přidal i Kuba. Ten dodal, že aktuálně pociťují problémy třeba ve Zlínském či Moravskoslezském kraji. I přesto však hejtman doufá, že to zdravotnický systém zvládne.

Prymula se ještě dotkl testování a uvedl, že nyní testujeme méně než jedno procento populace. „Pokud máte pozitivitu čtyřicet i padesát procent, testujete málo,“ poznamenal.

Pokud jde o následné rozvolnění, Kuba i Prymula jsou pro to, aby byly akce podmíněné negativním testem. Co se však vakcinační strategii týče, mají k ní jisté výhrady

„Pokud se podíváme na kapacitu, jak se zatím očkuje, není možné, aby fakultní nemocnice proočkovaly desetitisíce lidí denně,“ řekl Prymula.

Navrhuje tedy vytvoření systému, v němž se budou registrovat praktici, kteří budou chtít očkovat.

Koronavirus v Česku

Podle nejnovějších údajů Ministerstva zdravotnictví ČR včera testy potvrdily 8 406 nových případů nákazy koronavirem, což je v tomto týdnu nejméně, ale zhruba o 3 400 více než minulou sobotu. Od začátku epidemie se u nás covidem-19 nakazilo již 831 165 lidí. Aktuálně s nemocí zápasí 160 546 lidí.

Pokud jde o to, kolik lidí je dnes v nemocnicích, je to 6741 pacientů. 1072 osob je v těžkém stavu.

Z pátku na sobotu došlo ke zvýšení zjednodušeného reprodukčního čísla z 1,2 na 1,22. Za poslední dva týdny se zvýšil i podíl nakažených na 100.000 obyvatel a také podíl nakažených seniorů. Za včerejšek bylo vykonáno 20 894 PCR testů a 11 213 antigenních testů.V sobotu bylo evidováno 205 nově vyléčených osob z celkového počtu 657 504 vyléčených. V sobotu nemoci podlehlo 69 osob. Celkově se eviduje 13 115 úmrtí na nemoc covid-19.

Navíc, rizikový index protiepidemického systému PES zůstává i ke dnešnímu dni na úrovni 87 bodů. Jedno ze sledovaných kritérií PES se mírně zlepšilo, bohužel však ostatní tři kritéria se mírně zhoršila. Česko se tak už dvanáctý den v řadě nachází na pátém stupni protiepidemického systému PES.