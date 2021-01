Do Česka v pondělí dorazí další vakcíny. Půjde o první dávky očkovacích látek od Moderny, upřesňuje Babiš

Premiér Andrej Babiš dnes v České televizi prozradil, že Česko očekává další várky vakcín. Již zítra, v pondělí 10. ledna, k nám dorazí prvních 20 000 dávek vakcíny od firmy Moderna, které poputují do Moravskoslezského kraje. Zároveň by mělo přijít také dalších 70 dávek od firmy Pfizer a BioNTech. Co dalšího v televizi zaznělo?