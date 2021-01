Nebaví vás škrábání brambor? Přinášíme tipy, které ušetří čas

Brambory jako příloha k obědu je v Česku více než tradicí. Oblíbené jsou jak vařené, tak i pečené, šťouchané, či bramborová kaše. Co je však již méně oblíbené, je jejich příprava, především loupání. Jak však píše portál aazdraví, pomocí tipů od šéfkuchařů nemusí být škrábání brambor tak neoblíbenou činností.

To, že loupání a škrábání brambor je nepříliš oblíbenou činností, není žádné tajemství. I v supermarketech to vědí, proto se můžeme setkat často s tím, že prodávají brambory již dopředu oškrábané zabalené ve vakuu. A ačkoliv jsou brambory na všechny způsoby velmi oblíbenou přílohou, nikdy neuškodí si jejich přípravu zjednodušit a urychlit.

Základem pro rychlé a jednoduché škrábání je kvalitní škrabka. Na webu uvádí, že do tohoto nástroje bychom se neměli bát investovat, nechat ji pravidelně nabrousit a taktéž nezapomínat měnit za nový kus.

Někteří ale mohou zkusit také zcela jiný postup, kdy brambory nařežeme ostrým nožem. Buďte však opatrní a řez neveďte příliš hluboko. Následně brambory hoďte do vody a vařte běžným způsobem. Když budou hotové, vodu slijte, nechejte je vychladnout a v místě řezu jednoduše slupku chyťte a jedním tahem sloupněte.

Úplně nejjednodušším způsobem je pak příprava brambor v samotné slupce. Zde je nutno brambory pouze pořádně umýt. Nesmí se však jednat o brambory s klíčky nebo pozůstatky po klíčcích. Na bramborách ve slupce si tak pochutnáte pouze s těmi novými.

Nejlepší jsou studené

Příznivci zdravého životního stylu a fanoušci diet si k bramborám vytvořili silnou nepřízeň, nutno podotknout, že však úplně zbytečně. Harper's Bazaar Rusko vysvětluje, jak mohou být brambory užitečné a jak je jíst, abychom nenabrali další kilogramy.

Brambory jsou skvělým zdrojem vitamínů. Jsou bohaté na vitamíny B2, B3, B6, B9 a C, což je zvláště důležité pro posílení imunitního systému. Kromě toho brambory v poměrně velkém množství obsahují antioxidanty, které chrání buňky těla, zabraňují poškození volnými radikály a zpomalují proces stárnutí.

Další důležitou předností brambor je vysoký obsah draslíku. Nedostatek tohoto minerálu v organismu má mnoho nepříjemných následků, protože draslík je zodpovědný za správnou práci svalů, je nepostradatelný pro buněčný metabolismus a normální fungování nervového a kardiovaskulárního systému. Kromě draslíku obsahují brambory vápník, hořčík, zinek, železo a mangan.

Hlízy obsahují takzvaný „stabilní“ škrob, který definitivně získává svoji „stabilitu“ po úplném ochlazení. Jednoduše řečeno, během tepelného zpracování (vaření nebo pečení) škrob obsažený v bramborách mění svou strukturu. Po úplném ochlazení se škrob stane „stabilní“, to znamená, že získá schopnost dojít do tlustého střeva, aniž by se úplně rozpustil v žaludeční šťávě.

„Stabilní“ škrob působí jako prebiotikum - vyživuje prospěšné bakterie vašeho střevního mikrobiomu a poskytuje jim příznivé prostředí pro existenci. V důsledku toho získáme kontrolu hladiny cukru v krvi, čistou pokožku, kontrolu hladu a podstatné snížení rizika přejídání.