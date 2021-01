Vakcína od Moderny bude mít zpoždění. Dorazí až v úterý a bude jí 8000 dávek

Dnes mělo do Česka dorazit 20 tisíc dávek vakcíny od firmy Moderna, podle ČTK a České televize budou mít dodávky však zpoždění a bude jich značně méně. Potvrdila to mluvčí resortu zdravotnictví Barbora Peterková.

Jak uvádí ČTK, mluvčí serveru potvrdila, že vakcína proti covidu-19 dorazí do Česka se zpožděním. Celkem 8000 dávek dorazí pod jejích slov v úterý místo dnešního dne.

Zmiňme, že premiér Andrej Babiš v neděli uváděl, že firma dodá vakcínu do země ještě dnes a ve větším množství. Ta pak následně měla směřovat do Moravskoslezského kraje.

Podle harmonogramu, který je součástí očkovací strategie, má země objednáno celkem 80 tisíc dávek vakcíny od firmy Moderna měsíčně, a to od ledna do března. Od dubna do září se má jednat o 278 tisíc dávek měsíčně.

Jak se premiér Babiš nechal slyšet dříve, do soboty bylo očkováno asi 40 tisíc osob, a to vakcínou od firem Pfizer a BioNTech. Do země zatím dorazilo již 101 plat vakcíny od společnosti Pfizer a BioNTech. Jedno plato přitom má 975 dávek při pěti z lahvičky. Nicméně, nově lze z jedné lahvičky očkovat až šest dávek, což může ve finále znamenat až 1170 očkovaných z jednoho plata. Premiér také uvedl, že 27 plat dostaly kraje a 74 bylo rozděleno mezi fakultní a vojenské nemocnice a zdravotní ústavy.

Covid-19 v zemi

Protiepidemický systém PES se v zemi nachází nyní na 84 bodech. A ačkoliv mírně klesl v porovnání s předchozími dva dny, kdy byl na 87 bodech, stále se nacházíme na pátém stupni pohotovosti. Důvodem toho, že došlo ke snížení indexu, je i pokles reprodukčního čísla. To udává průměrný počet dalších nakažených od jednoho pozitivně testovaného. Nyní činí 1,18 z předchozích 1,22.

Nutno podotknout, že klesl také další ze čtyř ukazatelů pro výpočet indexu, a tím je podíl hospitalizovaných lidí s touto nemocí, u kterých byla však nákaza prokázána až v nemocnici. Co se čísel týče, předtím činil 53 procent, nyní 52,4 procenta.

Zbývající dvě kritéria, tedy průměr nakažených na 100 tisíc obyvatel za dva týdny a 14denní průměr nakažených mezi seniory, zase naopak mírně stoupla.

Co se týče aktuální situace s koronavirem, za neděli bylo provedeno celkem 11 166 PCR testů a 9737 antigenních testů. Z toho bylo potvrzeno 4283 pozitivních nákaz na covid-19. Aktivních případů nyní zůstává 159 753. Celkově se vyléčilo z nemoci 662 429 osob a podlehlo jí 13 272 lidí. Aktuálně je 6622 lidí v nemocnici. Včerejší číslo je tak nejmenší z celého minulého týdne. Naopak to nejvyšší bylo zaznamenáno ve středu 6. ledna, kdy laboratoře odhalily 17 730 případů.