„Přesně to chce Věra Jourová.“ Generál Blaško promluvil o odstraňování lidí ze sociálních sítí

V rozhovoru pro Parlamentní listy Blaško odpovídal na otázky okolo událostí probíhajících ve Spojených státech amerických. Moderátor upozornil na skutečnost, že protestující, kterým se podařilo proniknout do amerického Kapitolu, svoje akci organizovali pomocí Facebooku. Jejich skupina ale byla smazána. Poukázal také na skutečnost, že velké sociální sítě smazali profily amerického prezidenta Donalda Trumpa. Moderátor položil otázku, zdali by se sociální sítě neměly regulovat.

„To je přesně to, co chce Věra Jourová a jí podobní. Prostě odstřihnout lidi od toho, aby byli schopni se dát dohromady. Podívejte se, co se tady děje. Jenom u nás, v tom našem dolíku mezi těmi dvěma kopci. Vidíte strach, když už se trochu zvedáme z prachu, tak zase přijde zpráva, že vypadávají z ostravského krematoria rakve s mrtvolami a musejí je vozit. Děs, neustále pouštět na lidi děs, aby nezvedli hlavy. A tohle omezování na Facebooku, na různých sociálních sítích, které takzvaně závadné příspěvky mažou… kdo je strážcem pravdy? Kdo je vykladač jen té správné cesty?“ odpověděl pro portál Hynek Blaško.

„Normální člověk vůbec nemůže přijmout jejich postoj k celé situaci. Jakým právem to dělají a kdo jim to právo dal? Aby mě omezovali na mých právech, abych si nemohl napsat, co chci? Já jsem zodpovědný za to, co píšu. Hrozné. Dnešní doba to je skutečně unikát,“ dodal český generál, který v současné době působí jako poslanec Evropského parlamentu.

Blokace prezidenta USA

Některé velké sociální sítě zablokovaly přístup prezidentovi USA Donaldu Trumpovi, včetně například Twitteru, který americký prezident v době svého prezidentství aktivně používal.

Trump se po blokaci jeho účtu na Twitteru nechal slyšet, že se ho nepodaří „umlčet“.

„Čekal jsem, že se to stane. Jednáme s různými dalšími webovými stránkami a brzy budeme mít velké oznámení. Posuzujeme také možnost vybudování vlastní platformy v blízké budoucnosti,“ uvedl Donald Trump.