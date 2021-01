Foldyna předpověděl boj za svobodu jako v minulosti

Foldyna na svých sociálních sítích zareagoval na článek portálu Idnes. V něm je informováno, že populární britský herec Ricky Gervais považuje společnostní vyžadovanou korektnost za nový druh fašismu.

„Je tu nový podivný druh fašismu, kdy si někteří lidé myslí, že vědí, co je možné říkat a o čem by se mělo raději mlčet. A to je vážně divné. Jen proto, že vás něco uráží, nebo se vás to nějak dotklo, přece automaticky neznamená, že máte pravdu,“ cituje portál hercova slova.

„Existuje nový populární mýtus, že všichni, kteří volají po svobodě projevu, chtějí ve skutečnosti neustále hlásat nějaké děsivé věci,“ uvedl a dodal: „Jenže tak to opravdu není. Svoboda slova má chránit každého. Pokud jste na Twitteru a máte jen trochu levicové názory, jste hned druhý Trockij, je to tak? Když jste spíš konzervativní, hned je z vás Hitler. A pokud se snažíte najít zlatou střední cestu, tak jste pro mnohé zrádcem.“

Právě na tato slova na svých sociálních sítích zareagoval poslanec SPD Jaroslav Foldyna. Podle jeho názoru na pozadí koronaviru přichází nová totalita. Boj o svobodu prý bude stejně náročný jako v minulosti.

„Zatímco společnost je oprávněně zaujata covidovou krizí, nastupuje nová moderní totalita. Boj o svobodu, bude stejně nebezpečný, jako jsme tomu byli svědky v minulosti. Na řadě je potlačení vzdělání, indoktrinace nových „hodnot” a likvidace tradičních. Boj o svobodu je opět tady!“ uvedl Foldyna na svém Facebooku.

„Pilíře nové totality“

S podobnými slovy dnes vystoupil i prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček. Ten na svém Facebooku uvedl, jak bude podle jeho názoru vypadat společnost.

„Pilíře nové totality: 1) Nadnárodní korporace. Provádí omezení svobody. 2) Mainstreamová média. Obhajují zásahy proti svobodě. 3) Neziskovky. Dodávají tažení proti svobodě „odborný“ punc. 4) Političtí Herodové a Piláti. První útok na svobodu podporují, druzí ze strachu mlčí,“ uvedl mluvčí Miloše Zemana.

Václav Klaus

Svá slova z minulého roku připomněl na sociálních sítích Václav Klaus mladší, předseda hnutí Trikolóra.

„Když jsme loni podávali návrh zákona o zákazu cenzury, řekl jsem: “ Svobodný internet je důležitou součástí svobody slova. Svoboda slova je jedním ze základů naší civilizace. Lidé mají právo sdělovat své názory, chytré i hloupé, inspirativní i provokativní. Hranice je velmi tenká."

Viděli jsme o rok dál, že?“ napsal politik.

Blokace prezidenta USA

Některé velké sociální sítě zablokovaly přístup prezidentovi USA Donaldu Trumpovi, včetně například Twitteru. Ten americký prezident v době svého prezidentství aktivně používal.

Trump se po blokaci jeho účtu na Twitteru nechal slyšet, že se ho nepodaří „umlčet“.

„Čekal jsem, že se to stane. Jednáme s různými dalšími webovými stránkami a brzy budeme mít velké oznámení. Posuzujeme také možnost vybudování vlastní platformy v blízké budoucnosti,“ prohlásil Donald Trump.