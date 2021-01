Vávra popsal, co by se stalo, kdyby se někdo pokusil založit alternativní síť

Český vývojář počítačových her Daniel Vávra otevřel na svém profilu na Facebooku zajímavé téma. Zabýval se totiž otázkou, jak by to vypadalo, kdyby chtěl člověk založit alternativní sociální síť.

Vávra se ve svém příspěvku na Facebooku věnuje neobvyklému tématu, které pojednává o možnosti založení vlastní alternativní sociální sítě. Podle jeho slov v dnešní době vidíme, že je to prakticky nemožné.

„Kdyby člověk chtěl skutečně založit alternativní sociální síť, tak teď vidíme, že je to prakticky nemožné. Vyhodí ho z appstorů, čímž přijde o 90 % zákazníků. Pokud to ustojí, zruší mu poskytovatelé cloud. Pokud si vytvoří vlastní infrastrukturu, bude potřebovat peníze a všechny platební systémy ho odstřihnou a banky mu zruší účty. Nedostane ani další služby, nebudou s ním pracovat právníci atd. To všechno se teď stalo Parleru,“ píše Vávra.

Vávra naráží na skutečnost, že společnost Apple odstranila ze svého internetového obchodu aplikaci pro zasílání zpráv Parler, kterou používají příznivci amerického prezidenta Donalda Trumpa. Apple uvedl, že příspěvky uživatelů na Parleru související s nepokoji v Kapitolu v USA obsahovaly výzvy k násilí, což porušuje pravidla společnosti. Také společnost Amazon později uvedla, že přestane spolupracovat s Parlerem, píše CNBC. Amazon Web Services informoval Parler, že od neděle jim již nebude poskytovat služby.

„Taková věc se nemůže spoléhat na centrální servery, protože ty jsou jejím slabým místem. Musela by tedy být decentralizovaná. (jen tak mimochodem, servery pro 10 milionů uživatelů, kteří nahrají pár giga dat, vyjdou ročně na cca 100 milionů, tedy 10Kč na usera),“ konstatuje.

Je nějaké řešení?

Vývojář se poté zamýšlí nad tím, jak by to všechno šlo udělat. Nastínil jeho ideu s tím, že by chtěl hypoteticky udělat něco jako Facebook před deseti lety, tedy kde by byla zeď, fotky, alba, skupiny, messenger a kalendář akcí.

Vávra však upozorňuje, že problémem je fakt, že pro používání musí být vše jednoduché a nesmí to vyžadovat žádné zakládání vlastního serveru, který by musel neustále běžet, aby vše fungovalo.

„Dovedu si představit nějaký P2P/Blockchain systém, který by fungoval pro textové zprávy/emaily, protože to je datově nenáročné. Jenže třeba já mám na Facebooku 10GB dat (stáhnul jsem si je) a ty data, aby je ostatní uživatelé viděli, musí někde být. Nedovedu si moc představit, že si u mě na kompu spustím server a s připojením od O2 budu obsluhovat svých 100 tisíc followerů. Nedovedu si ani představit, že by to fungovalo jako torrent, protože těžko někdo s appkou ze svého mobilu bude nonstop sdílet nějaké data dalších uživatelů,“ přemýšlel vývojář.

Následně si klade otázku, zda by to tedy vůbec šlo nějak řešit. „Šlo by to nějak řešit přes crypto, platit minerům za poskytování serverů a od ostatních uživatelů naopak nějak získávat peníze na platby minerům? Předpokládám, že moc oficiální reklamy by na podobně kontroverzní síti nebylo. Kde by tedy šly prachy získat. Žebrání podle mě taky nemá smysl,“ uzavírá Vávra.