„Zdegenerované obyvatelstvo Západu. Novodobí totalitáři.“ Štěpánek promluvil o revoluci v USA

„Část zdegenerovaného obyvatelstva Západu možná ještě novodobí totalitáři oblbnou, ale nás, kteří máme zkušenost z desetiletí života v nacistické a později komunistické totalitě, určitě ne. Tohle řádění všech těch „Cukrberků“, „Amazonů“ a „Gůglů“, kteří na sociálních sítích různě cenzurují, až se z nich kouří jak z modrokošilatých svazáků na stavbách socialismu, případně nepohodlným osobám mažou celé profily, ba dokonce vypínají celé sítě a kdekoho „závadného“ vaporizují, není pro nás nic nového,“ uvedl na svém Facebooku mediální expert.

Soudobé praktiky amerických sociálních sítí, jež zablokovaly amerického prezidenta Donalda Trumpa, přirovnal k nacistům dob Adolfa Hitlera.

„Nijak se to neliší od zákazu poslechu zahraničního rozhlasu pod trestem smrti, jak ho praktikovali Hitlerovi hrdlořezové, nebo od sítě komunistických rušiček, které měly zabránit tomu, aby se k nám náhodou nedostaly jakékoli „závadné“ informace, či indexace protisocialistických živlů, ve které si libovali i ti minulí totalitáři,“ myslí si Petr Štěpánek.

„Vůbec už také nepochybuji o tom, že ve Spojených státech amerických ti nejuvědomělejší soudruzi již sepisují nové Poučení z krizového vývoje. Ostatně čistky už začaly. Opět nic nového pod sluncem,“ dodal.

Podle jeho slov přijde čas, kdy i tato nová „totalita“ padne. S největší pravděpodobností to prý ale nebude tak sametové, jako v minulosti v Československu.

„Ale všeho do času. Jen se obávám, že až i tahle nová totalita za čas zase padne – a ono to nepochybně dříve či později opravdu praskne, protože Boží mlýny melou, sice pomalu, ale melou –, jen těžko to proběhne sametově jako kdysi u nás,“ uzavřel své vyjádření na téma chování sociálních sítí vůči americkému prezidentovi Petr Štěpánek.

Zablokování Donalda Trumpa

Některé velké sociální sítě zablokovaly přístup prezidentovi USA Donaldu Trumpovi, včetně například Twitteru. Ten americký prezident v době svého prezidentství aktivně používal.

„Čekal jsem, že se to stane. Jednáme s různými dalšími webovými stránkami a brzy budeme mít velké oznámení. Posuzujeme také možnost vybudování vlastní platformy v blízké budoucnosti,“ prohlásil Donald Trump.