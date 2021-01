Fridrichová zaútočila na exprezidenta Klause kvůli očkování

Podle jejího názoru jsou to právě lidé, jako je Václav Klaus, kvůli nimž je zavřená „celá země“.

„Veřejný výrok exprezidenta Klause o tom, že se nedá očkovat, považuju za mimořádně nezodpovědný. Ať si pan Klaus dělá osobně, co chce, ví ale, že může mít vliv na lidi své generace, kteří mu věří? Klausovi je 79 let a právě kvůli lidem jeho věku je zavřená celá země, lidi nesmějí chodit do práce, děti do škol a to vše jen a právě proto, abychom chránili ty nejvíc ohrožené, tedy lidi z Klausovy generace (průměrný věk covid úmrtí je 79-80 let, zdroj MZ),“ napsala Fridrichová na svých sociálních sítích.

Podle jejího názoru je vzor, který prezident vytváří pro lidi své věkové kategorie, velmi chybný.

„Pan exprezident se domnívá, že „lidé si imunitu musejí vytvořit sami“, čili navrhuje promořování. Bože, opravdu si ještě nezjistil, jak rozsáhlé ztráty na životech by toto přineslo právě lidem jeho věku? Co a proč to vykládá? Je velká chyba, jaký příklad dává exprezident své generaci, a i toto bude příčinou, proč se z této krize nedostaneme snadno,“ uvedla moderátorka.

Svůj komentář doprovodila i fotografií anglické královny s jejím manželem s popisem: „Na snímku senioři, kteří včera oznámili, že byli na očkování.“

Klaus

Bývalý prezident Václav Klaus během včerejší demonstrace podpořil demonstranty proti vládním opatřením, kteří se sešli na Staroměstském náměstí. Na akci vystoupil s projevem, v němž veřejně zkritizoval přístup vlády.

Klaus na demonstraci prohlásil, že vládní protikoronavirová opatření jsou bezpředmětná a nikam nevedou.

„Uzavírání země a uzavírání společnosti k ničemu nevede,“ nechal se slyšet na pražské demonstraci.

Ačkoli přiznal, že naše vláda přijímá podobná opatření jako kabinety sousedních zemí, ta naše nefungují.

„Myslím, že je třeba přiznat, že česká vláda dělá věci obdobně jako vlády kolem nás. Problém je v tom, že nechápe, že tyto plošné zákazy nejsou nic platné. Koronavirus si dělá, co chce sám, bez ohledu na to, jak hlasitě PES štěká,“ uvedl.

„Vláda postrádá politické osobnosti, které by se dokázaly postavit této politice. Tito lidé jsou tady, na Staroměstském náměstí,“ ocenil demonstranty.

Exprezident se podle vlastních slov vakcinovat nenechá, jelikož zastává názor, že si lidé musí imunitu vytvořit sami. Myslí si také, že očkování nesmí být povinné.

„Slibují nám, že vše vyřeší zázračná vakcína, když se jí necháme očkovat. Žádná zázračná vakcína neexistuje,“ dodal včera prezident.