A je rozhodnuto: Piráti budou ve sněmovních volbách kandidovat se Starosty

Z webu Pirátů vyplývá, že o smlouvě hlasovali od pátečního dopoledne. Návrh získal celkem 79 procent, což bylo o 19 procent více než nutných 60 procent hlasů pro schválení.

Uvádí se, že koalice by chtěla cílit na vítězství ve volbách do Poslanecké sněmovny a chtěla by získat více než čtvrtinu hlasů. Avšak podobné cíle si klade taktéž nově vzniklá trojkoalice ODS, KDU-ČSL a TOP 09. Ti by chtěli vypracovat koaliční smlouvu do konce ledna a program pak do konce února.

„Jedná se o spojení pevné, stojí na pevných programových základech. Hovoří o tom 105 priorit, které rozpracujeme v našem programu. Je to spojení, které se rozhodně nerozpadne po volbách,“ uvedl předseda Pirátů Ivan Bartoš a dodal, že se chtějí ujmout vedení země v nejtěžších časech.

Co se týče programových východisek, koaliční smlouvu s nimi uzavřely obě strany již na konci minulého roku. Strany se dohodly, že hnutí STAN bude mít první pozici na kandidátkách ve čtyřech krajích a celostátní lídr koalice bude předseda Pirátů Ivan Bartoš. Z hlediska priorit se jedná o nízké daně, dostupnou zdravotní péči v regionech, ochranu klimatu , inovace a transparentní vládnutí.

Za zmínku též stojí, že po volbách budou mít sice strany samostatné kluby, avšak postupovat budou jednotně.

„Piráti právě silou své pestré členské základny schválili návrh koaliční smlouvy, na kterém jsme pracovali od října minulého roku. Díky hlasujícím Pirátkám a Pirátům za tu odvahu. Myslím, že společně máme šanci opravdu změnit poměry v naší zemi a posunout se do 21. století,“ napsal předseda Starostů Vít Rakušan na Twitteru.

​Trojkoalice TOP 09, ODS a KDU-ČSL

Koalice mezi Piráty a Starosty není jediná, která se v zemi zformovala. Již v minulém roce se strany TOP 09, ODS, KDU-ČSL se rozhodly , že do příštích voleb půjdou jako trojkoalice. Pro vstup koalice do Sněmovny budou však potřebovat podle volebního zákona přes 15 procent.

Zmiňme, že pokud jde o KDU-ČSL a TOP 09, koalice je pro ně existenčně důležitá. Již delší dobu se totiž obě strany pohybují na pětiprocentní hranici, která je nutná pro vstup každé jednotlivé strany do Sněmovny. Občanští demokraté by jim tak mohli pomoci s tím, že z vrcholné politiky nevypadnou, ale existuje zde i jedno riziko, a sice, že je kandidáti ODS díky kroužkování přeskáčou a nakonec v dolní komoře neposílí, jak si od vzniklé koalice slibují.