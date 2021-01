Prymula: Praktičtí lékaři by dominantně očkovali vakcínou AstraZeneca a Johnson&Johnson. Je zatím nejasné, kdy dorazí

V pondělí ministr Blatný uvedl, že naše země bude očkovat 100 tisíc lidí denně. Podle exministra Romana Prymuly to možné je, ale jedná se o stropní kapacitu celého systému. Dodal, že se tak stane nejdříve za tři měsíce.

„Dovedu si to představit, ale vše musí být zprovozněno, musí to fungovat. Bavíme se o vrcholové fázi, která bude někdy od dubna do července, kdy nám budou chodit miliony dávek. Tato kapacita by byla samozřejmě velmi nevyužitá, kdybychom ji používali v tuto chvíli,“ konstatoval.

Zapojení praktických lékařů

Uveďme, že Blatný počítá s tím, že kapacita očkovacích center bude činit asi 10 tisíc za den. Prymula však dodal, že jejich kapacita může být i nižší. Například ve velkých centrech bude možné naočkovat více než sedm tisíc osob, naopak v centrech na úrovni okresů se bude jednat asi o tisícovku.

Prymula v pořadu také uvedl, že očkovací strategie počítá i se zapojením praktických lékařů, podle Prymuly by mohl jeden takový lékař naočkovat asi 20 osob. Nutno podotknout, že problém by u lékařů mohl nastat s vakcínou od firmy Pfizer/BioNTech, která se musí skladovat v chladu.

„Počítá se s tím, že by dominantně očkovali vakcínou AstraZeneca a Johnson&Johnson. Je zatím bohužel nejasné, kdy do Česka dorazí. Musíme počkat na schválení Evropskou unií. Ani jedna z těchto vakcín zatím schválena nebyla, byť se zdá, že ta od firmy AstraZeneca v tuto chvíli je na dobré cestě,“ uvedl.

Exministr hovořil také o jistém problému, který vidí v zemi. Jedná se o nedostatek zásob zdravotnického materiálu, jako jsou injekční stříkačky a jehly. Podle jeho slov se jedná opravdu o nedostatkový materiál a pracuje se na tom, aby ho bylo dost.

V neposlední řadě vysvětlil, kdo by očkování dominantě prováděl. Očkovací strategie by totiž mohla mít problém s limity, a to především v nemocnicích.

„Dominantně budou očkovat sestřičky. Nabízejí se také praktičtí lékaři pro děti a dorost, ambulantní specialisté, lékaři, kteří jsou na lékařských fakultách a nejsou plně vytíženi. Domnívám se, že opravdu bude možné toto postavit podle plánů velkokapacitních center, která pojedou modelem pásové výroby. Bude tady řada pozic, na které bude specialista, a až na závěr budou zdravotníci. Toto je možné zvládnout,“ dodal.

Zmiňme také aktuální situaci s covidem-19 v zemi. Za včerejší den bylo provedeno 31 672 PCR testů na koronavirus, antigenních testů bylo provedeno 24 973. Nových případů bylo potvrzeno 9294. V zemi zůstává 154 721 potvrzených aktivních případů, naopak se z nemoci vyléčilo již 676 593 lidí, nemoci pak podlehlo 13 485 osob. Aktuálně potřebuje hospitalizaci 7 132 lidí.