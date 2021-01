Česko čeká pořádná zima, teploty mohou klesat i pod minus 10 stupňů. Řidiči by měli dbát na silnicích zvýšené opatrnosti

Co se týče dnešku, pak podle Českého hydrometeorologického ústavu očekáváme zataženo se sněžením. Teploty nás čekají od nuly do tří stupňů Celsia, na horách pak od minus dvou do jednoho stupně. Počítat bychom měli taktéž s nárazy větru kolem 55 kilometrů za hodinu. Na většině území se očekává také sněžení, vyskytnout se mohou místy i mrznoucí mlhy.

Počínaje pondělkem platí v zemi také výstraha o silném větru, který se má vyskytovat v úterý na západě našeho území, a to především v Plzeňském a Karlovarském kraji, v noci na čtvrtek a ve čtvrtek ráno pak v jihozápadní polovině Česka.

Až do čtvrtka se mohou vytvářet sněhové jazyky, na horách pak i závěje. Lidé by měli být také opatrní kvůli možnému náledí, které se bude vytvářet kvůli úterním teplotám nad bodem mrazu a i přechodným dešťovým přeháňkám.

#pocasi Dnešek přinese poměrně hodně srážek, které budou většinou sněhové a vydatné. Může připadnout i kolem 15 cm nového sněhu (obr.1). Teploty až+3 °C (obr.2.), takže zde sněžení může přechodně přejít do deště se sněhem. Vítr může v nárazech dosahovat kolem 18 m/s. (obr.3). pic.twitter.com/bJOc6bvpAD — Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) (@CHMUCHMI) January 12, 2021

​Situace na silnicích

Co se týče mrazivého počasí, s tím souvisí často nutná zvýšená opatrnost na silnicích. Jak píše iDnes, ve Středočeském kraji jsou silnice sjízdné bez nějakých omezení, dálnice v kraji jsou suché. V Jihomoravském kraji by však řidiči měli dávat na silnicích pozor. Na některých cestách hrozí vznik námrazy. Nutno podotknout, že teploty se v kraji pohybují od minus čtyř do minus sedmi stupňů. Co se dálnic týče, pak ty jsou většinou sjízdné bez omezení.

Pokud se zaměříme na Liberecký kraj, pak v něm jsou hlavní tahy holé a po chemickém ošetření vlhké. Opatrní by měli být hlavně motoristé na mostech. Nutno podotknout, že se očekává sněžení, kdy úklid následného sněhu bude komplikovat silný vítr.

Ve Zlínském kraji upozorňují silničáři na to, že se může na Vsetínsku tvořit náledí. Silnice ve vyšších polohách Beskyd jsou kryty posypem. Obecně jsou silnice sjízdné se zvýšenou opatrností. Na silnicích ve vyšších polohách v Ústeckém kraji se může tvořit ledovka, která je ošetřena posypem.

Na Vysočině je podle všeho na silnicích druhé a třetí třídy, a to především v lesních úsecích, zledovatělá vrstva sněhu, který je posypaná drtí. Meteorologové upozorňují, že přes den může začít sněžit, a tudíž hrozí sněhové jazyky.

Silnice v Pardubickém kraji jsou sjízdné, sníh na nich zůstává jen výjimečně. Někde se však může vyskytnout zledovatělý sníh. V Moravskoslezském kraji nabádají silničáři zejména na silnicích na horách ke zvýšené opatrnosti. Před sněhovými jazyky varují meteorologové také v Královéhradeckém kraji s tím, že na nesolených silnicích v Krkonoších leží vrstva zledovatělého sněhu, která je krytá posypem.

V Karlovarském kraji byla pak na žádost policistů uzavřena silnice ze Šemnice do Andělské Hory, a to kvůli souvislé vrstvě ledu. Nutno podotknout, že bez zimní údržby se v kraji potýkají především silnice ve vyšších polohách. Co se Olomouckého kraje týče, zde jsou silnice bez problémů sjízdné, a to dokonce i vysoko položená silnice I/44 přes Jeseníky. S převážně sjízdnými silnicemi mohou řidiči počítat také v Jihočeském a Plzeňském kraji.