V areálu O2 arény v Praze vznikne očkovací centrum

Na místě vznikajícího centra se byl dnes podívat předseda vlády Andrej Babiš, informoval na svých sociálních sítích. Podle slov Romana Prymuly by očkovací centrum mělo začít fungovat od konce ledna.

„Jedno z velkokapacitních očkovacích center vyroste v Praze v O2 universum. Dnes jsem se tam byl podívat,“ uvedl Babiš na svém Twitteru a přidal dvě fotografie.

Jedno z velkokapacitních očkovacích center vyroste v Praze v O2 universum. Dnes jsem se tam byl podívat. pic.twitter.com/faS1UPspp5 — Andrej Babiš (@AndrejBabis) January 12, 2021

​Sál, kde má očkovací centrum vzniknout, pojme okolo 5000 lidí. Halu vlastní a provozuje společnost Bestsport. Ta je členem skupiny PPF nejbohatšího Čecha Petra Kellnera. Navazuje na O2 arenu z jižní strany, má rozlohu téměř 50 000 metrů čtverečních na čtyřech podlažích.

V průběhu prosince ministr zdravotnictví Jan Blatný uváděl, že Česko údajně podobná velká očkovací centra nebude potřebovat. Nehledě na to některé regiony začaly již centra budovat. Ministr zdůrazňoval, že očkování by se mělo provádět hlavně v nemocnicích a dodatečné prostory by měly vznikat pouze v případě, že hlavní kapacity budou nedostatkové.

Roman Prymula dnes pro Českou televizi prohlásil, že v zemi zatím absolvovalo očkování 40 a 50 tisíc lidí. Ministerstvo zdravotnictví přitom uvádí 19 000. Toho číslo se ale aktualizuje pouze jednou týdně ve čtvrtek.