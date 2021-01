Česko začíná očkovat vakcínou od firmy Moderna

Právě podmínky pro skladování jsou velkým rozdílem mezi oběma vakcínami. Vakcína od Pfizeru se musí skladovat až v minus 70 stupních, naopak ta od Moderny vyžaduje teploty minus 15 až minus 25 stupňů.

Předseda České vakcinologické společnosti Roman Chlíbek pro Právo uvedl větší podrobnosti týkající se právě vakcíny od Moderny.

„V obyčejné lednici vydrží třicet dní, ne pět jako látka od Pfizeru, a v pokojové teplotě vydrží 12 hodin. Vakcína od Pfizeru jen šest, pak se musí spotřebovat,“ sdělil.

Zdůraznil však, že podle něj to není důvod myslet si, že vakcína od Moderny kvůli tomu byla vyrobena z odolnějších látek.

„Každá společnost měla zřejmě jiné studie stability. Jde o to, v jakých teplotách si skladování vyzkoušeli a jak se k tomu postavili,“ vysvětlil.

Dalším rozdílem mezi vakcínami od Pfizeru a Moderny je to, že první zmíněná má v lahvičce garantovaných pět dávek, kdežto vakcína od Moderny až deset. Co se týče klinických zkoušek, ty prokázaly účinnost asi 95 procent. Chlíbek také uvedl, že rozdíl v klinických zkouškách je i v tom, že látka od Moderny je schválena až pro osoby starší 18 let, naopak firma Pfizer umožnila vakcínu aplikovat i osobám od 16 let. Obě vakcíny jsou také dvoudávkové, Moderna má jen delší dobu mezi první a druhou injekcí, která činí 28 dní, ta od Pfizeru pak 21 dní.

Vakcinace v ČR

Co se týče samotného očkování, pak první várka by měla zamířit do Fakultní nemocnice v Ostravě, v dalších dnech se pak rozvezou do více než 150 domovů seniorů a sociálních zařízení v Moravskoslezském kraji.

Za zmínku stojí, že včera informoval premiér Babiš, že jedno z velkokapacitních očkovacích center bude v Praze v O2 universum. Sál, kde má očkovací centrum vzniknout, pojme okolo 5000 lidí. Halu vlastní a provozuje společnost Bestsport. Ta je členem skupiny PPF nejbohatšího Čecha Petra Kellnera. Navazuje na O2 arenu z jižní strany, má rozlohu téměř 50 000 metrů čtverečních na čtyřech podlažích.

Zmiňme, že za úterý bylo potvrzeno 10 725 nových případů covidu, laboratoře tak učinily z provedených testů. Celkově již bylo provedeno 4 145 537 PCR testů a 1 115 113 antigenních testů. Za včerejší den přibylo 34 795 PCR testů a 24 427 antigenních testů. Celkový počet potvrzených případů dosáhl čísla 855 600, aktivních případů zůstává 149 397, vyléčilo se přes 692 tisíc osob a nemoci podlehlo 13 656 lidí. Aktuálně využívá hospitalizaci 7 267 lidí.