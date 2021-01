„Nejsem ten, kdo káže vodu a pije víno.“ Klaus zúčtoval s politiky po návštěvě restaurace

„Nemyslím si, že to má špatný vliv na veřejnost. Je na každém člověku, ať si z mého chování vezme, co uzná za vhodné. Já nejsem ten, kdo káže vodu a pije víno, jako někteří politikové, kteří svou návštěvou restaurace porušili svá vlastní pravidla. Já tato pravidla od počátku kritizuji,“ cituje slova bývalého prezidenta portál Novinky. Bývalý prezident svými slovy poukázal na kauzu okolo bývalého ministra zdravotnictví Romana Prymuly a Jaroslava Faltýnka.

„S existujícími a stále prodlužovanými příkazy a zákazy se nesmíme smiřovat. Ve svobodné zemi má mít člověk právo jít, kam chce. Je-li mu to odpíráno, má se snažit posouvat hranice možného – ne jen pro sebe, ale pro všechny,“ dodal Václav Klaus.

Informace o návštěvě restaurace bývalým prezidentem ve středu informoval deník Blesk. Personál podniku sdělil, že si Václav Klaus šel pro jídlo a potřeboval si zajít na toaletu.

„Pan Klaus je náš věrný zákazník a měl tu objednané jídlo s sebou do krabičky. Stavoval se u nás jen na toaletu,“ uvedl pro Blesk vedoucí restaurace. Blesk ovšem informoval, že bývalý prezident si při opouštění podniku žádné jídlo neodnášel.

Noviny rovněž přinesly informace od údajných očitých svědků. Klaus prý přišel v úterý kolem poledne do restaurace Dejvická 34 v Praze 6. Čtenář deníku, jenž si šel do restaurace pro jídlo a exprezidenta vyfotografoval, Blesku sdělil, že bývalý prezident šel bez roušky v restauraci hned do spodních prostor podniku. Vchod měla hlídat jeho osobní ochranka. V restauraci Václav Klaus údajně strávil přibližně hodinu a čtvrt.

Klaus na demonstraci

Bývalý prezident ČR Václav Klaus minulou neděli podpořil demonstranty proti vládním opatřením, kteří se sešli na Staroměstském náměstí. Na akci vystoupil s projevem, v němž veřejně zkritizoval přístup vlády. Uvedl, že jsou vládní opatření nefunkční a k očkování dodal, že žádná zázračná vakcína neexistuje.

„Uzavírání země a uzavírání společnosti k ničemu nevede,“ nechal se slyšet na pražské demonstraci.

„Myslím, že je třeba přiznat, že česká vláda dělá věci obdobně jako vlády kolem nás. Problém je v tom, že nechápe, že tyto plošné zákazy nejsou nic platné. Koronavirus si dělá, co chce sám, bez ohledu na to, jak hlasitě PES štěká,“ dodal.

Řeč přišla také na očkování proti koronaviru. Exprezident se vakcinovat nenechá, jelikož zastává názor, že si lidé musí imunitu vytvořit sami. Myslí si také, že očkování nesmí být povinné.

„Slibují nám, že vše vyřeší zázračná vakcína, když se jí necháme očkovat. Žádná zázračná vakcína neexistuje,“ podotkl.