Hnojivo z brambor? Proč ne! Přečtěte si, jak na něj

Při další přípravě brambor k obědu či k večeři si odložte slupky, ze kterých si hnojivo vytvoříte. Nakrájejte je na menší kousky, zalijte vodou a povařte asi 10 minut. Poté je dejte vychladnout. Následně slupky přeceďte a tekutinu, ve které se slupky vařily, si ponechejte na zalévání.

Server varuje, abyste hnojivo používali pouze dvakrát do měsíce. Pokud jste si připravili odvaru více, pak jej můžete mít v lednici, kde vydrží asi dva týdny.

Pokud nechcete slupky přímo vařit, můžete je pouze namočit a hnojivo budete mít také raz dva na světě. Je však nutné je ve studené vodě nechat asi den a půl.

A na co všechno můžete hnojivo použít? Například na bylinky, zeleninu či venkovní květiny. Pochvalovat si jej budou však i orchideje, kaktusy či lopatkovec nebo voskovka. A co se týče dávkování, bezpečný způsob je, pokud zalijete květinu hnojivem, počkáte deset minut a následně vylijete vše, co je vespod v nádobě.

Jak na jednoduché loupání brambor

U brambor ještě chvíli zůstaneme. Ač jsou právě ony v naší zemi velmi populární přílohou, jejich příprava, především zmíněné loupání, až tak zábavné není. I v supermarketech to vědí, proto se můžeme setkat často s tím, že prodávají brambory již dopředu oškrábané zabalené ve vakuu. A ačkoliv jsou brambory na všechny způsoby velmi oblíbenou přílohou, nikdy neuškodí si jejich přípravu zjednodušit a urychlit.

Základem pro rychlé a jednoduché škrábání je kvalitní škrabka. Do tohoto nástroje bychom se neměli bát investovat, nechat ji pravidelně nabrousit a taktéž nezapomínat měnit za nový kus.

Někteří ale mohou zkusit také zcela jiný postup, kdy brambory nařežeme ostrým nožem. Buďte však opatrní a řez neveďte příliš hluboko. Následně brambory hoďte do vody a vařte běžným způsobem. Když budou hotové, vodu slijte, nechejte je vychladnout a v místě řezu jednoduše slupku chyťte a jedním tahem sloupněte.

Úplně nejjednodušším způsobem je pak příprava brambor v samotné slupce. Zde je nutno brambory pouze pořádně umýt. Nesmí se však jednat o brambory s klíčky nebo pozůstatky po klíčcích. Na bramborách ve slupce si tak pochutnáte pouze s těmi novými.