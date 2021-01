Vávra o cenzuře v USA: Splnilo se vše, před čím jsme varovali

Světoznámý vývojář počítačových her Daniel Vávra shrnul události probíhající v USA poté, co byl americký prezident připraven o přístup k mnoha sociálním sítím.

„Když jsme zahájili petici www.stop-cenzure.cz setkali jsme se u velké části společnosti, médií a především politických stran s opovržením a posměchem. „A co jako chcete změnit?" „Facebook je soukromá firma a může si dělat, co chce!" „Facebooku je nějaká Česká Republika u zádele!" uvedl na úvod svého postu na sociálních sítích s tím, že jím iniciovanou petici zatím podepsalo okolo 25 tisíc lidí.

Vávra uvedl, že rychlost událostí, které se odehrály v posledních několika dnech, neočekával ani on.

„Za poslední týden se DO POSLEDNÍHO PUNTÍKU (A JEŠTĚ NĚCO NAVÍC) NAPLNILO ABSOLUTNĚ VŠECHNO, PŘED ČÍM JSME VAROVALI. Ani já jsem nečekal takovou eskalaci,“ prohlásil a dodal: „Nadnárodní korporace se zcela dominantním postavením na trhu svévolně, bez soudů a podle všeho mnohdy navzdory smluvním podmínkám a dohodám, začaly provádět masivní čistky na základě politického přesvědčení svých obchodních partnerů, zaměstnanců a uživatelů. A to tak, že kromě prostého cenzurování a mazání účtů koordinovaně a zřejmě v rámci kartelové dohody během jednoho dne zcela smazali z internetu největší konkurenční službu. A to nejen ze svých serverů, ale i jejich platební portály, infrastrukturu, právní služby a další. Mimo jiné vypovězením některých služeb došlo k vážnému narušení bezpečnosti a ohrožení dat uživatelů.“

Nejvíce jsou podle jeho slov postižené Spojené státy, kde se vyhazuje z práce, děti udávají své rodiče, obchodní řetězce zakazují „nepřátelským“ politikům používat svoje služby, Demokraté navrhují dávat Republikánské senátory na seznam teroristů a časopis Forbes vyhlašuje boj proti „Trumpovým poskokům“. Situace podle jeho názoru začíná připomínat čistky 50. let.

„Překvapivě i těm, kteří naší iniciativou opovrhovali, nebo jí považovali za naivní výkřik do tmy, začíná docházet, jak obludné hrozbě čelíme. Najednou slyšíme hlasy nejen zprava, ale i z levice a dokonce od čelních představitelů EU, která doposud cenzuru spíše vynucovala. Děsí je zřejmě, že rozhodování o bytí a nebytí na internetu, přestal rozhodovat stát, ale správní rady nadnárodních korporací, podle svých momentálních politických a ekonomických zájmů,“ píše dále Daniel Vávra.

Vývojář počítačových her zmínil, že jedním z jeho dlouhodobých cílů je iniciovat diskuzi na půdě Poslanecké sněmovny o řešení vzniklé situace, kdy si velké sociální sítě bez soudního rozhodnutí dělají, co se jim zlíbí. „Jsme zcela apolitičtí a přes jakoukoliv možnou názorovou rozdílnost a předchozí neshody jsme ochotní spolupracovat a pomoci každému, kdo se postaví za obranu svobody (nejen) slova,“ dodal Vávra.

Sociální sítě

Daniel Vávra před několika dny na svých sociálních sítích přemýšlel nad tím, jak by to vypadalo, kdyby se někdo pokus založit svoji vlastní sociální síť, aby se měl šanci vyhnout represím, které velké sociální sítě nyní provádějí.

„Kdyby člověk chtěl skutečně založit alternativní sociální síť, tak teď vidíme, že je to prakticky nemožné. Vyhodí ho z appstorů, čímž přijde o 90 % zákazníků. Pokud to ustojí, zruší mu poskytovatelé cloud. Pokud si vytvoří vlastní infrastrukturu, bude potřebovat peníze a všechny platební systémy ho odstřihnou a banky mu zruší účty. Nedostane ani další služby, nebudou s ním pracovat právníci atd. To všechno se teď stalo Parleru,“ napsal Vávra.

Vývojář narážel na skutečnost, že společnost Apple odstranila ze svého internetového obchodu aplikaci pro zasílání zpráv Parler, kterou používají příznivci amerického prezidenta Donalda Trumpa. Apple uvedl, že příspěvky uživatelů na Parleru související s nepokoji v Kapitolu v USA obsahovaly výzvy k násilí, což porušuje pravidla společnosti. Také společnost Amazon později uvedla, že přestane spolupracovat s Parlerem, píše CNBC. Amazon Web Services informoval Parler, že od neděle jim již nebude poskytovat služby.