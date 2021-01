Blatný naznačil otevření některých podniků. Situace se prý zlepšuje

„Zdá se, že dochází k lámání křivky směrem dolů, to znamená, že číslo R je v hodnotách kolem 1. Jedná se o úterní data, která často bývají nejvyšší v rámci týdne, věříme tedy, že trend bude zachován. Proto se nedomnívám, že by bylo na čase zpřísňovat opatření. Na druhou stranu, bude to ještě 7–10 dnů trvat, než se to projeví v nemocnicích, není proto čas na rozvolňování,“ prohlásil ministr.

Kromě toho na tiskové konferenci Blatný uvedl, že si předvolá ředitele Státního zdravotního ústavu kvůli očkování lidí, jež nepatří do prioritních skupin. Na nejasnosti upozornil portál Seznam zprávy. Ten ve středu uvedl, že mezi očkovanými v SZÚ jsou i úředníci nebo příbuzní pracovníků.

„V případě, že by to byla pravda a nebyla respektována prioritizace tak, jak je nastavena, vyvodím z toho důsledky včetně případné osobní zodpovědnosti. Abych měl objektivní informace, předvolám si ředitele ústavu a budu po něm chtít nekompromisně vysvětlení. Pokud se někdo chtěl podvodem domoci toho, aby se mu dostala vakcína dříve než těm, kteří ji potřebují, v žádném případě toto nebude tolerováno,“ uvedl během tiskové konference Jan Blatný.

Ministr také reagoval na informace o tom, že některé nemocnice jsou z důvodu plných kapacit nuceny selektovat, komu z pacientů pomohou, a komu ne. Tyto informace rozhodně odmítl.

„V této republice nemusí lékaři selektovat, koho napojí na přístroj nebo komu poskytnou nějakou službu. Byl bych velmi rád, aby se takové nepravdivé informace nešířily. Já jako lékař jsem na to velmi citlivý. Říkám, že to není pravda. Ve chvíli, kdy je 20 procent lůžek volných, pak ten, kdo by nezajistil převoz člověka do jiného kraje, by udělal něco, co rozhodně má. A nemám informaci, že se to děje,“ zmínil Blatný s tím, že pokud by se k němu dostali informace, že v zemi se někomu nedostává zdravotní péče, tak by „velmi zásadně konal“.

PES

Ministr také anoncoval opětovnou změnu v systému PES. Změny by měly být představeny vládě v průběhu příštího týdne. Nyní se dokončují, řekl.

„V rámci protiepidemického systému se úroveň pět příliš nezmění, systém ale ve stupni čtyři počítá s tím, že tam budou umožněny jisté aktivity lidem, kteří se prokázali negativním testem,“ citují Blatného slova Novinky.

Ministr zdravotnictví ve středu také uvedl, že vláda příští týden pravděpodobně upraví seznam nezbytného zboží, jež mohou nabízet obchody. Nově by tak mohla otevřít například papírnictví.