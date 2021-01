Lidé nad 80 let jsou na řadě. Jak se od zítra přihlásit na očkování?

V pátek bude spuštěn centrální rezervační systém na očkování proti koronaviru, zatím se týká pouze seniorů nad 80 let. Prioritu v Česku mají také zdravotníci. Další věkové skupiny se do systému budou moci zaregistrovat od 1. února.

Ministr zdravotnictví Jan Blatný již dříve uvedl, že lidé nad 80 let budou mít takzvanou prioritu 1A. To samé se týká i zdravotníků a lidí pečujících o seniory v sociálních zařízeních. 400 tisíc lidí nad 80 let a více by mělo být proočkováno do února.

„Dohromady je v této kategorii asi 750 tisíc lidí, to se dobře potkává s počtem všech vakcín, které budeme mít v lednu a v únoru v ČR k dispozici. Ale ne všichni se budou chtít nechat očkovat,“ uvedl ve středu ministr Blatný.

1. února

„Zadáte své rodné číslo, číslo karty pojištěnce, případně anamnézu a poté se zaregistrujete, přičemž si vyberete preferované očkovací místo, pokud bude volné,“ uvedl vedoucí a dodal, že jako důkaz ověření registrace přijde SMS šestimístný kód.

O systému rezervace informuje Právo. Rezervační systém bude fungovat na http://crs.uzis.cz. Fungování vysvětlil vedoucí týmu Chytré karantény Petr Šnajdárek.

Uvádí se, že od 1. února se může do systému zaregistrovat každý a podle věku a anamnézy program samostatně určí úroveň priority. Přednost budou mít starší lidé a chronicky nemocní. „Bude vám přiděleno skóre od 1 do 14 na základě dotazníku, a podle toho budete prioritizováni,“ dodal Blatný.

Následně lidem přijde SMS či e-mailem potvrzení o možnosti očkování.

Způsob rezervace na očkování

Lidé starší 80 let

Kliknout na stránky http://crs.uzis.cz., kde je nutné vyplnit jméno, rodné číslo a číslo karty pojištěnce. Následně přijde šestimístný PIN kód, kterým bude ověřena registrace. Jako další je nutné vyplnit dotazník o zdravotním stavu, poté vybrat nejbližší očkovací místo.

Lidé mladší 80 let od 1. února

Počáteční postup je stejný, po vyplnění dotazníku však člověk obdrží číslo od 1-14, který ukazuje prioritu. Následně je nutné počkat na zprávu, až bude volné místo.

Situace v ČR

Šíření koronavirové infekce v Česku pozvolna zpomaluje, o čemž svědčí index rizika protiepidemického systému PES, který ke čtvrtku 14. ledna klesl o šest bodů. Podle údajů ministerstva zdravotnictví je již na hodnotě 75 ze sta a ukazuje tak na čtvrtý stupeň rizika.

Nyní v Česku platí pátý, nejvyšší stupeň pohotovosti. Ukazatele pro výpočet indexu rizika PES ale ze včerejších 81 bodů klesly na 75, což už odpovídá nižšímu, čtvrtému, stupni pohotovosti.

Z webu vyplývá, že poklesl také denní nárůst nových případů. Je jich o zhruba sedm tisíc méně než minulou středu. Za středu ale již bylo potvrzeno 10 854 nových případů covidu-19, laboratoře tak učinily z provedených testů. Celkově již bylo provedeno 4 178 444 PCR testů a 1 144 254 antigenních testů. Za včerejší den přibylo 31 412 PCR testů a 22 952 antigenních testů. Celkový počet potvrzených případů dosáhl čísla 866 522, aktivních případů je nyní 143 824, vyléčilo se přes 700 tisíc osob a nemoci podlehlo 13 856 lidí. Aktuálně je hospitalizováno 7 182 lidí.

Očkování v ČR

Za zmínku též stojí, že v České republice bylo podle údajů naočkováno 61 474 osob. Premiér Andrej Babiš však včera upozornil na časový posun mezi samotnou procedurou očkování a následným nahlášením do Informačního systému infekčních nemocí. Babiš tak odhaduje, že naočkovaných bylo o něco víc, přibližně 70 až 75 tisíc lidí.

Babiš také oznámil, že vláda ve středu projedná povinnost hlásit očkované proti koronaviru každý den. Zpožděné nahlášení naočkovaných osob je příčinou nepravidelného zveřejňování přesných údajů.

Právě kvůli tomuto posunu se Česko ve srovnání s ostatními evropskými státy ocitlo na posledních příčkách v rychlosti očkování. Pro porovnání Britové mají naočkované čtyři lidi ze sta, Česko podle aktuálních dat naočkovalo pouze 0,2 člověka. Ministerstvo totiž zveřejnilo poslední údaje 6. ledna, kdy bylo naočkováno okolo 20 tisíc osob. To uvádí i nyní.