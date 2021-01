Ve věku 68 let zemřela bývalá televizní moderátorka Eva Jurinová

O této smutné události informovaly Seznam zprávy. K věci se následně vyjádřila také její rodina. Podle ní Jurinová, která byla také jedenáct let mluvčí Fakultní nemocnice Motol podlehla dlouhé nemoci. Stalo se tak již v neděli 3. ledna.

Kdo byla Eva Jurinová?

Pokud jde o její vzdělání, Jurinová vystudovala Fakultu žurnalistiky Univerzity Karlovy v Praze a televizní kariéru odstartovala v ostravském studiu Československé televize. Následně se však jako redaktorka přesunula do Prahy . V letech 1989-1991 moderovala v ČST relaci Deník.

Pracovala také jako zástupkyně šéfredaktora deníku Noviny a časem se dostala do funkce redaktorky rádia Kobra a byla i moderátorkou v Českém rozhlasu. Největší slávu jí však přinesl post moderátorky Televizních novin na televizi Nova, kde působila ve dvojici se Zbyňkem Merunkou (1995-1999). Po odchodu z televize se stala tiskovou mluvčí motolské nemocnice, kde působila 11 let. Eva Jurinová působila také jako starostka Sadské na Nymbursku, a to dva roky.

V posledních letech dotyčná vyučovala mediální komunikaci na vysokých školách a jako novinářka a mediální poradkyně učila budoucí moderátory a redaktory. Kromě toho její hlas mohou stále slýchat cestující na lince B pražského metra, kde namluvila veškerá hlášení.