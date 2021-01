Ředitel SZÚ Pavel Březovský rezignoval po obvinění z neoprávněné vakcinace zaměstnanců ústavu

Šéf Státního zdravotního ústavu Pavel Březovský musel odstoupit ze své funkce poté, co média zveřejnila informace o rozdělení vakcín mezi lidi nespadajících do rizikové skupiny. Dnes to na tiskové konferenci oznámil český ministr zdravotnictví Jan Blatný. Dříve Blatný předvolal Březovského s tím, aby šéf SZÚ vysvětlil vzniklý incident.