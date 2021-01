Prymula promluvil o riziku nákazy v restauracích a hotelích. S opatřeními prý máme počítat až do března

Exministr zdravotnictví ČR Roman Prymula se vyslovil k datům z celého světa, která hovoří o riziku nákazy ve stravovacích zařízeních a hotelích. Z nich totiž vyplývá, že restaurace jsou na 7. až 8. stupni z devíti, zatímco hotely se pohybují na čtvrtém stupni. Z toho důvodu je dle něj možné, že vládní opatření v této oblasti zde budou až do března.

Prymula se k dané věci vyslovil ve čtvrtek v diskusi pořádané v rámci projektu HOREKA 112. Uvedl, že pokud jde o daná opatření, v období mezi dubnem a červnem by měla nastat fáze postupného rozvolňování. Zatím se však výše zmíněné riziko musí promítat do vládních restrikcí.

Epidemiolog mimo jiné prohlásil, že pokud jde o gastronomické provozy, v nichž se lidé stravují formou švédského stolu, existuje zdena stupni osm z devíti. V běžných restauracích s obsluhou u stolu je pak riziko v této škále na sedmičce.

Zmiňme, že se v poslední době diskutuje o uvolnění některých podnikatelských činností, a to v souvislosti s antigenními testy. Díky nim by se totiž už ve čtvrtém stupni z pětistupňového systému PES mohly dle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka otevřít například hotely a penziony. Díky antigenním testům by podle ministra bylo možné povolit i pořádání kongresů či veletrhů.

Zavedení covid pasu

Mimo jiné se Prymula také dotkl tématu zavedení takzvaného covid pasu. Tento dokument by měl obsahovat informace o tom, zda byl člověk proti koronaviru očkován, zda jej prodělal a zda je testován. Díky tomu by dle něj lidé mohli chodit do některých zařízení.

Odborník si však myslí, že stavět možnost využít leteckou dopravu, jít na hromadnou akci nebo do nějakého podniku jen na tom, zda je dotyčný očkovaný či ne, není dle něj korektní. Rovněž doplnil, že pokud se někdo nenechá očkovat, jelikož mu to zdravotní stav neumožňuje, měl by mít možnost prokázat se negativním testem.

Řeč přišla i na Izrael, který proočkovává svou populaci velmi rychle. Tato země totiž o zavedení covid pasu dle Prymuly uvažuje v řádu jednotek týdnů. Evropa je trochu pozadu, jelikož se přiklání spíše k termínu v polovině roku.

Koronavirus v Česku

V minulosti však česká ministryně financí Alena Schillerová prohlásila, že vláda onediskutuje. Podle jejích slov je to totiž zatím předčasné.

Dnes jsme informovali o tom, že šíření koronavirové infekce v Česku pozvolna zpomaluje. Svědčí o tom index rizika protiepidemického systému PES, který ke čtvrtku 14. ledna klesl o šest bodů. Podle údajů ministerstva zdravotnictví je již na hodnotě 75 ze sta a ukazuje tak na čtvrtý stupeň rizika. Kleslo také reprodukční číslo, a to na 0,8.

Pokud jde o nové případy, včera jich bylo zhruba o sedm tisíc méně než minulou středu. Za středu ale již bylo potvrzeno 10 854 nových případů covidu-19. Celkově již bylo provedeno 4 178 444 PCR testů a 1 144 254 antigenních testů. Za včerejší den přibylo 31 412 PCR testů a 22 952 antigenních testů. Celkový počet potvrzených případů dosáhl čísla 866 522, aktivních případů je nyní 143 824, vyléčilo se přes 700 tisíc osob a nemoci podlehlo 13 856 lidí. Aktuálně je hospitalizováno 7 182 lidí.