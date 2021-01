Dění v ČR: Index PES klesl a přibylo 8032 nových případů. V zemi odstartovala registrace pro očkování

Ministerstvo zdravotnictví ČR dnes aktualizovalo údaje o koronaviru, z nichž vyplývá, že bylo včera zaznamenáno 8032 nových případů nákazy. Za zmínku stojí také to, že klesl také index rizika, a to ze 75 na 72 bodů ze sta. Dnešním dnem navíc v zemi odstartovala také registrace pro očkování, do níž se zatím mohou hlásit pouze lidé starší 80 let.