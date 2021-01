Opozice kritizuje vládu kvůli registraci na očkování. Tohle žvanění je naprosto k hovnu, reagují uživatelé

Dnešním dnem u nás odstartovala registrace na očkování proti koronaviru. Celou akci ale již od samotného začátku provázely komplikace, což se následně stalo důvodem k tomu, aby se k věci začala poměrně kriticky vyjadřovat opozice či veřejnost. Co se stalo? A jaký názor na to mají někteří čeští opoziční politici?

Dnes jsme informovali o tom, že centrální registr na očkování byl spuštěn v osm hodin ráno. Zatím se do něj ale mohou hlásit pouze lidé starší 80 let. Nicméně, již zrána se objevily první chyby a problémy – registr hned po spuštění nefungoval už v prvním kroku, kdy se má lidem poslat ověřovací SMS. Zpráva lidem totiž nedorazila ani po několikátém pokusu.

Z opozice se ozývá kritika

Na problémy s registrací tak okamžitě začala reagovat opozice. Té se nelíbilo hlavně to, jak systém (ne)funguje, a jak se k celé věci postavila vláda.

Například předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová na svém Facebooku uvedla, že je to zkrátka „klasika“.

„Statisíce Čechů tráví ráno čekáním na ověřovací PIN, který měl přijít, ale nepřišel. Kdo si myslel, že vláda zajistí uživatelsky přívětivý systém rezervací na očkování, se hluboce mýlil. To, že vláda na to měla dost času, snad není třeba ani zmiňovat. Prostě klasika,“ konstatovala.

Pekarová Adamová dále dodala, že přesně takhle to vypadá, „když se věci šíjí horkou jehlou“. Podle ní měla vláda s přípravou registračního systému začít už na konci léta. Pokud by se tak stalo, byl by dostatek času na otestování systému a jeho spuštění by nemusely provázet takové problémy. „I já jsem svědkem nefunkčnosti systému v blízkém okolí“ dodala šéfka TOP 09.

K věci se vyslovil také šéf občanských demokratů Petr Fiala, který celý systém s registrací označil za skandál:

„Systém očkování nemá žádná pravidla, dochází k protekci, není jasné kdo, kdy a kde má být očkován, nefunguje registrace, není žádná kampaň na jeho podporu. Jedním slovem skandál. Za tento stav je odpovědný premiér, který sám sebe ustanovil koordinátorem očkováni.“

​A vyjadřují se i další strany. Předseda KDU-ČSL Marian Jurečka uvedl, že vláda opakovaně ukazuje, že celou tuto operaci nezvládá. Šéf lidovců se navíc nechal slyšet, že opozice zakročí.

„V úterý na úvod jednání sněmovny budeme chtít jako první bod projednat postup očkováni v České republice,“ uvedl Jurečka a jeho slova následně potvrdili také Fiala s Pekarovou Adamovou.

Jurečka ještě podotkl k samotnému očkování, že i když u nás vakcíny jsou, dostatečně rychle se neočkuje a nejsou očkovací centra.

Ze systému nejsou nadšení ani Piráti, což potvrdil také jejich šéf Ivan Bartoš.

„Vláda bohužel vymyslela tak složitý systém rezervace na očkování, že se do něj většina seniorů nedokáže ani přihlásit a přesto se ho podařilo pět minut po zapnutí shodit. To je tristní,“ uvedl.

Česká pirátská strana si navíc stojí za tím, že vláda klidně mohla vedle online rezervací využít i největší registr zdravotnických údajů, a sice Národní zdravotní informační systém.

„U skupiny 80+ by to dávalo smysl. Hejtmani i primátor Hřib vládu v uplynulých dnech upozorňovali, že není systém ozkoušený a nemusí fungovat, bohužel marně,“ dovysvětlil Bartoš.

Bartošova strana se dále vymezuje proti tomu, aby rezervační systém posílal informace o uživatelích společnostem typu Google či Facebook. Myslí si, že je to zcela nevhodné a neprofesionální, a navrhují využít nástroje státního eGovernmentu, například e-Identitu.

Také Vít Rakušan za STAN uvedl, že registrační systém nefunguje, zpožďuje se a neposílá ověřovací kódy. Zmínil se i o tom, že například pro Kolín nenabízí vyber místa v Kolíně, ale míst v Hradci Králové a Pardubicích.

„Nám aktuálně nezbývá než uklidňovat situaci, pomáhat lidem prostřednictvím svých starostů a hejtmanů, kteří na rozdíl od premiéra ta očkovací centra museli vybudovat, a požadovat po vládě, aby systém posílila. Teď je potřeba, aby ministerstvo okamžitě sdělilo, zda lidé mají pokračovat v marných pokusech, nebo bude systém upraven a uveden skutečně do provozu,“ okomentoval celou věc Rakušan.

Babiš se hájí pětiminutovým výpadkem

„Co mám informace, tak systém vypadl nebo byl na pět minut přetížený, takže podle toho, co mi bylo řečeno, komunikoval pomaleji,“ uvedl Babiš a pokračoval: „Došlo k pětiminutovému výpadku, nebo přetížení systému a všichni se z toho můžete zbláznit. Ale to bylo ve chvíli enormního zájmu. Jinak registrace běží pořád dál.“

Na celé dění kolem registrace reagoval i premiér. Ten se hájí tím, že se mělo jednat jen o chvilkový výpadek či dočasné přetížení systému

Podle jeho slov je nyní evidováno již 61 tisíc registrací a více než čtyři tisíce rezervací termínů.

„V tuto chvíli máme poslaných přes dvě stě padesát tisíc esemesek,“ upřesnil premiér.

Reakce veřejnosti

A jak na celou věc reagovala veřejnost? Někteří se vlády zastávali a uváděli, že opozice kritizuje stále, ať už jde o cokoli. Někteří dodávali, že je vůbec nepřekvapilo, jak to s registračním systémem dopadlo.

„Snad nikdo v ČR nečekal, že bude systém fungovat,“ uváděli.

Objevilo se však spousta jedinců, kteří se vlády zastali a pustili se do opozice.

„Rozhodně na přípravu neměla vláda dost času a určitě daleko méně než na spuštění systému od Drábka, který celý zkolaboval,“ napsal jeden uživatel a konkrétně Pekarové vzkázal, že „umí jen kritizovat a nic nedělá“.

„Nezastávám se vlády, ale je potřeba si jedno přiznat… Vy byste to taky nezvládli…“ mysleli si další.

Další uživatel reagoval na Fialův status následovně: „Vážený, jestli po tomto fiasku spolu se zbytkem opozice nezablokujete jakékoliv jednání o prodloužení krizového stavu, tak to rovnou rozpusťte. Celé. Vyhlašte tady Babiše doživotním monarchou a pak se sbalte a běžte k šípku. Tohle žvanění je naprosto k hovnu.“

Jiní pak opozici zahnuli dotazy, co s tím hodlá dělat a jaké kroky chce učinit.

Registrace k očkování

Pokud jde o to, jak celá registrace probíhá, jednou z možností, jak se přihlásit, je web crs.uzis.cz nebo registrace.mzcr.cz . Pokud si dotyčný zvolí tento způsob, bude muset vyplnit formulář, který zahrnuje jeho telefonní číslo, na které mu přijde PIN kód pro potvrzení. Následně zájemce zadá jméno, trvalé bydliště, rodné číslo a údaje o své zdravotní pojišťovně. Kromě toho si zvolí preferované místo, kde se chce nechat očkovat. Uvádí se, že pořadí bude určovat rychlost přihlášení.

Důchodci, kteří příliš nejsou zdatní v ovládání počítače, nebo jej doma vůbec nemají, mohou k registraci využít i linku 1221, pomoc příbuzných či praktických lékařů.

„Senioři, kteří nejsou příliš zkušení s počítačem, mohou využít linku 1221 či pomoc svých příbuzných,“ uvedl již dříve ministr zdravotnictví Jan Blatný.

Údajně by s registrací mohli důchodcům pomoci také praktičtí lékaři a ve hře je i možnost, že by se k vakcinaci mohli od příštího týdne přihlásit i v některých lékárnách.

„Registrace v lékárně nebude k dispozici ihned od zítřejšího dne, ale pravděpodobně během příštího týdne. Nelze předpokládat, že budou zapojené všechny lékárny. Registrující lékárna bude označena pro veřejnost plakátem ministerstva zdravotnictví,“ řekla ve čtvrtek k věci mluvčí České lékárenské komory Michaela Bažantová.

Podle ní však registrace pacientů k očkování proti covid-19 přes lékárny bude možná jako poslední varianta. Premiér Andrej Babiš o této možnosti jednal včera, ve čtvrtek 14. ledna, s prezidentem České lékárnické komory Alešem Krebsem.

Za zmínku stojí i to, že lidé, kteří se nebudou moci ze zdravotních důvodů k očkování dostavit, budou moci využít mobilní tým. Ten je buď přímo naočkuje, nebo převeze na místo, kde vakcínu dostanou.