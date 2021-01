„Zachránili jsme spoustu vakcín před vyhozením.” V pražské nemocnici byli očkovaní i lidé mimo rizikové skupiny

Nedostatek vakcíny proti koronaviru v současné době je tím nejnaléhavějším problémem v Evropě a po celém světě. Výjimkou není ani Česká republika, kde tempo dodání vakcín bylo dříve kritizováno i českým premiérem Andrejem Babišem. Nicméně v určitých případech dochází dokonce i k tomu, že české nemocnice mají očkovacích látek až příliš.

„Vystála jsem frontu a prokázala se kartou pojištěnce. Pochopila jsem to tak, že vakcína se musí do nějakého času po rozmrazení spotřebovat. Myslím, že tím zachránili spoustu vakcín před vyhozením,” vysvětlila žena.

Česká média s odkazem na svědectví anonymní ženy tvrdí , že ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze byli očkováni lidé, kteří nespadali do nejohroženějších skupin obyvatelstva, nebyli to ani zaměstnanci zdravotnických institucí. Podle slov dotyčné, která se také nechala očkovat v této nemocnici, aniž by patřila do zmíněných skupin, vakcíny měly být spotřebovány během omezené doby.

Dále autoři článku zdůraznili, že omezený termín, během něhož vakcína musí být použitá, je spojen s podmínkami skladování a uchovávání očkovacích látek od firmy Pfizer. Ty totiž po rozmrazení nemohou být v běžné lednici víc než pět dnů, zatímco v pokojové teplotě je tato doba ještě kratší, a sice kolem pěti hodin.

Reakce představitelů VFN

Mluvčí VFN Marie Heřmánková odmítla předpoklad, že by nemocnice očkovala lidi nepatřící do skupin obyvatelstva, které mají přednost při vakcinaci. Ujistila rovněž, že zatím v nemocnici nedocházelo k tomu, aby nějaká vakcína byla vyhozená.

„Ve VFN se nám zatím podařilo všechny dávky vyočkovat, žádná se nemusela vyhodit,” uvedla Heřmánková.

„Ten (seznam – pozn. red) mohou doplnit naši zaměstnanci, i pokud mají ve svém okolí někoho v rizikové skupině. Může se stát, že někdo objednaný na očkování a zapsaný v seznamu z jakýchkoli důvodů v daném termínu nemůže. Nebo přijde, ale ukáže se, že nemůže být očkován, má teplotu nebo jinou zdravotní komplikaci,” podotkla dotyčná.

Podle jejích slov má nemocnice seznam náhradníků z rizikových skupin, kteří mohou být naočkovaní v případě, pokud se někdo z přihlášených nedostaví na očkování či nebude moci být očkován třeba ze zdravotních důvodů.