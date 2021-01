„Bylo by dobré, kdybychom to vnímali objektivně.“ Babiš vysvětlil příčiny výpadku registračního systému na očkování

Dnešním dnem v Česku odstartovala online registrace lidí starších osmdesáti let na očkování proti koronaviru. Neobešlo se to však bez problémů – registrační systém hned po ranním spuštění spadl a neodesílal SMS s ověřovacím PIN kódem. Premiér Andrej Babiš vzniklou situaci okomentoval na briefingu po jednání se starostou Prahy 1.

„Média hned říkají, že něco kolabuje. Tak já chci říct, že dnešní den je pro operátory stejný provoz jako na Silvestra. Je tam čtyřicet tisíc SMS zpráv, které odcházejí, a bylo by dobré, kdybychom to vnímali objektivně,“ uvedl Andrej Babiš.

„My jsme rádi, že zájem je velký, budeme s tím pracovat, večer to vyhodnotíme. Ale znovu opakuji, je to velký nápor, a pokud operátoři nestíhají posílat SMSky a říkají, že je to jak na Silvestra, tak je třeba uvědomit si situaci,“ zasmál se předseda vlády nad kritikou.

Premiér podotkl, že systém byl přetížen , a to kvůli opravdu „enormnímu zájmu“. Nešlo však podle něj o to, že by rezervační systém skutečně zkolaboval.

Premiér nakonec celý výpadek omluvil následujícími slovy: „Vypadl systém na pět minut! Tak samozřejmě já chápu, že novináři hned sdělují tyhle informace. Ale... zkrátka to funguje.“

„Jsem přesvědčen o tom, že to zvládneme. Rezervace musíme naplánovat. Preferuji udělat maximum pro to, abychom seniorům, kteří se hlásí, dali preferenci už jen tím, že by nemocnice o týden posunuly druhé očkování svých zdravotníků,“ pokračoval premiér.

Babiš upřesnil, že se již domluvil s ministrem zdravotnictví na tom, že zdravotníci dostanou druhou dávku vakcíny již 21. den, nikoli až 28. den. Tím by se získal prostor pro očkovaní seniorů nad osmdesát let. Odborníci proti tomu nic nemají, ujistil Babiš.

Poznamenal totiž, že očkování starších lidí je pro nás prioritou.

„Protože Evropská komise se nás pořád ptá, kolik jsme jich naočkovali. Je to velká výzva, děkuji všem, kteří se na tom podílejí. Spolupracujeme velmi dobře, uděláme maximum pro to, abychom nejohroženější skupinu našich spoluobčanů co nejdříve naočkovali,“ ujistil opakovaně premiér na závěr.