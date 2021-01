„Špatná spolupráce a selhání farmaceutické firmy.“ Blatný reagoval na zprávu o omezení dodávky vakcíny Pfizer

Včera přišla zpráva o tom, že farmaceutická společnost Pfizer dočasně omezí dodávky své očkovací látky do Evropy. Firma totiž potřebuje krátkou časovou přestávku, aby mohla zvýšit svou výrobní kapacitu. Co však omezení dodávek očkování v příštích týdnech znamená pro Česko? Ministr zdravotnictví Jan Blatný okomentoval situaci.

Dočasné omezení produkce Pfizeru za účelem zvýšení výrobní kapacity firmy z nynějších 1,3 miliardy na dvě miliardy dávek ročně zasáhne všechny evropské země a přechodně se projeví na dodávkách od konce ledna do začátku února. Jak ale řekl Blatný, Česko není ve srovnání s některými jinými zeměmi v kritické situaci. Zpráva o snížení v příštím týdnu dodávek od Pfizeru zhruba o 40 procent však ministra „velmi znepokojila“.

„To je samozřejmě zásadní, je to znatelné, budeme na to muset nějakým způsobem reagovat,“ řekl Blatný s tím, že stát původně očekával, že má každý týden od firem Pfizer/BionNTech přijít 70 000 dávek vakcíny.

„Naštěstí nejsme jako některé země v úplně kritické situaci, kdy vyočkovaly úplně všechno a nemají teď často ani na druhou dávku,“ uvedl Blatný.

Dodal rovněž, že z jeho pohledu jde o špatnou spolupráci a selhání farmaceutické firmy.

Své znepokojení ohledně omezení dodávky vakcíny také vyjádřili ministři zdravotnictví dalších šesti unijních zemí, a to Dánska, Švédska, Finska, Litvy, Lotyšska a Estonska, kteří zaslali Evropské komisi dopis, v němž požádali o vysvětlení tohoto kroku firmy.

„Nejen, že to ovlivní časový plán očkování, ale také to sníží důvěryhodnost celého procesu,“ uvedli ministři v dopise.

Jak ale v pátek na tiskové konferenci uvedla předsedkyně Evropské komise Von der Leyenová, šéf Pfizeru ji ujistil, že „všechny dávky slíbené pro první čtvrtletí budou doručeny v prvním čtvrtletí“.

Potíže s vakcínou od společnosti AstraZeneca

Za zmínku stojí, že potíže nyní vznikají i s vakcínou proti nemoci covid-19 od společnosti AstraZeneca, jejíž registrace je podle slovenského ministra zdravotnictví Marka Krajčího ohrožená, a to z důvodu její možné nízké účinnosti. Kdyby se to potvrdilo, znamenalo by to problém s počtem dostupných očkovacích látek ve stávající koronavirové krizi.

„Zdá se, že je ohrožena registrace vakcíny od AstraZeneca. Klinické studie nevycházejí nejlépe. Pokud by se potvrdilo, že účinnost té vakcíny není dostatečná, bude to obrovský problém s množstvím vakcín,“ prohlásil dnes Krajčí před novináři.

Pochybnosti o této vakcíně od firmy AstraZeneca měli v minulosti i jiní lidé. Například někteří australští vědci pochybovali o tom, zda je očkování vhodné k dosažení imunity celé společnosti proti covidu-19. Nicméně australské zdravotnické úřady následně tuto látku označily za účinnou a bezpečnou.

Připomínáme, že vakcína od společnosti AstraZeneca vznikla díky spolupráci s Oxfordskou univerzitou. V současné době se touto vakcínou provádí očkování například ve Velké Británii. Kromě toho Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) v současné době posuzuje žádost o její podmínečnou registraci.