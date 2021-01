Systém pro očkování funguje dobře, problémy se vyřešily, ujistil Babiš. Zmocněnce pro IT prý navrhne na vyznamenání

Na očkování se registrovalo 131 000 lidí nad 80 let, termín má 24 458 z nich, poznamenal premiér.

K informacím o problémech s objednáváním k očkování v některých nemocnicích Babiš řekl, že „problém byl na straně těchto nemocnic, ne na straně centrálního rezervačního systému, a tyto problémy se vyřešily“.

Dodal také, že vládního zmocněnce pro IT Vladimíra Dzurillu v této souvislosti navrhne Zemanovi na státní vyznamenání.

Dříve premiér podotýkal, že byl systém opravdu přetížen, a to kvůli „enormnímu zájmu“. Nešlo však podle něj o to, že by rezervační systém skutečně zkolaboval.

Babiš mimo jiné po jednání s prezidentem uvedl, že stát čeká na upřesnění od dodavatele vakcíny, farmaceutické firmy Pfizer, jak se budou v příštím týdnu krátit dodávky. Potvrdil však předchozí informace o tom, že má Česko počítat se snížením dodávky vakcíny o 40 až 50 procent. Podle dosavadních informací má do Česka příští týden přijít zhruba 93 600 vakcín na 31 očkovacích míst, řekl premiér.

Omezení dodávky vakcíny Pfizer

Připomeňme, že se tento týden objevily zprávy o tom, že farmaceutická společnost Pfizer dočasně omezí dodávky své očkovací látky do Evropy. Firma potřebuje krátkou časovou přestávku, aby mohla zvýšit svou výrobní kapacitu z nynějších 1,3 miliardy na dvě miliardy dávek ročně. Dočasné omezení produkce Pfizeru tak zasáhne všechny evropské země.

Jak ale řekl Blatný, Česko není ve srovnání s některými jinými zeměmi v kritické situaci, i když i ho zpráva o snížení dodávek od Pfizeru v každém případě „velmi znepokojila“.

„Budeme na to muset nějakým způsobem reagovat,“ řekl Blatný a dodal: „Naštěstí nejsme jako některé země v úplně kritické situaci, kdy vyočkovaly úplně všechno a nemají teď často ani na druhou dávku.“

Ministr rovněž poznamenal, že z jeho pohledu jde o špatnou spolupráci a selhání farmaceutické firmy.