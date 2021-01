Pekarová zasypala Havlíčka kvůli systému očkování drtivou kritikou. „Žijete v nereálném světě,“ vzkázal ji vicepremiér

Lidé starší osmdesáti let se totiž při páteční online registraci na očkování proti koronaviru potýkali s problémy, neboť systém po ranním spuštění spadl a neodesílal SMS s ověřovacím PIN kódem.

Podle Pekarové Adamové také byl systém registrace na očkování k lidem zcela nepřívětivý a zbytečně složitý, protože na spoustu zaregistrovaných lidí se nedostala očkovací okénka a lidé si musí sami stále dokola hlídat, kde se uvolní očkovací okénko.

„My dneska, po dvou dnech provozu, máme 25 procent seniorů nad 80 let, což si myslím, že je velmi dobré,“ uvedl Havlíček s tím, že momentálně je zaregistrováno asi 140 tisíc lidí.

Havlíček ale tvrdí, že bez ohledu na drobné potíže funguje nyní systém dobře.

„Dívejme se na výsledky a nenechme se zviklat opozicí,“ pravil Havlíček.

„Pan vicepremiér tady jen pokračuje ve vládní propagandě, která jen lakuje realitu na růžovo,“ vyhodnotila premiérova slova Pekarová Adamová.

„Víte, s tou kritikou, kdo nic nedělá, nic nezkazí... My jsme prostě ve specifické době, my jsme v pandemické válce. Já bych vás poprosil o jednu jedinou věc. Začněte pracovat. Ten svět, to není svět sociálních sítí. Ten svět je prostě jiný,“ obořil se na Pekarovou Havlíček.

Předsedkyně TOP 09 však tvrzení politika o tom, že opozice umí jen kritizovat, nikoli pracovat, odmítla, protože prý vládě neustále předkládá konkrétní a účinné návrhy, z nichž lze při řešení epidemiologické situace v zemi vycházet, ale vláda to nebere v potaz.

Ohledně vládou připraveného rezervačního systému na očkování politička doplnila, že stále do něj nejsou zavedena některá očkovací centra. Lidé kromě toho musí do systému zadávat i rodná čísla, což ale činí problém, obzvlášť proto, že systém neumí s některými rodnými čísly pořádně pracovat. Podle slov Pekarové by každý IT expert dostal za podobný výsledek své práce ve firmě vyhazov.

„Vy žijete v nereálném světě sociálních sítí a poslaneckých kanceláří, kde se prostě kritizuje. Já chápu, my jsme prostě jednoduchým terčem. Ale podstatné jsou výsledky. Lidi nezajímají vaše sociální sítě a trapné poznámky, které tam každý den pálíte,“ domnívá se Havlíček.

Havlíček na to zopakoval, že vláda dělá co může, zatímco opozice nedělá nic.

„Pan vicepremiér asi žije někde na Marsu. My jsme tady od toho, abychom na ty chyby poukázali a pomohli vám je napravit. Vy jen lakujete realitu na růžovo, abyste se lidem zalíbili,“ zlobila se Pekarová.