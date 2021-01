Slavný Čech se ptá, kdy Facebook a Twitter zablokují účty všem, kdo tvrdí, že Babiš je zloděj a Zeman čínský agent

„Chtěl jsem se zeptat. Když někdo říká soudem vyvrácený nikdy nepotvrzený lži, tak je správně, že se mu to smaže a zablokujou sociální účty, aby to nemohl dál šířit? A když něco potvrdí soud, tak je to správosplatný, jak říkala Máňa a už se o tom nesmí mluvit? Však víte, za co se dneska rušej oučty,“ ptá se na svém Facebooku slavný český herní vývojář Daniel Vávra.

Následně poukázal na dvojí metr lží a falešných zpráv, který provozují mnozí uživatelé a některé české politické síly.

„A kdy teda prosím Facebook a Twitter zablokuje účty všem těm lidem, který tvrděj, že Babiš je zloděj a tunelář a Zeman čínskej agent? Nebo už je někdo odsoudil? Takže to je taky nebezpečný fake news, ne? Nebo to je nějaký kvalitnější fake news, než když někdo zpochybňuje třeba výsledky voleb? Kdo rozhoduje o tom, který fake news jsou pravda a který ne, a kterej soud rozhoduje správně, a kterej ne?“ táže se.

„Koupil jsem si už dvojí metr, ale nebyl k tomu návod. Rád bych se v nové verzi svobody projevu zorientoval, abych někde neudělal nějakou botu,“ napsal a dodal: „Který nepotvrzený konspirační nenávistný špekulace se smějí říkat a za který se maže?“

Vávra podle všeho naráží na odstraňování uživatelů ze sociálních sítí, kteří jsou v USA nakloněni úřadujícímu prezidentovi Donaldu Trumpovi. Sám Trump se stal obětí blokace na sociálních sítích, kdy velké sítě, včetně jeho slavného účtu na Twitteru, byly před několika dny zablokovány po události, kdy se demonstrantům podařilo proniknout do amerického Kapitolu. Jedna ze sociálních sítí – Parler – byla v této souvislosti prakticky zlikvidována.

Alternativní prezident

Daniel Vávra, o němž se v minulosti spekulovalo jako o kandidátovi na českého prezidenta, publikoval 31. 12. 2020 na svém kanálu na YouTube „Alternativní novoroční projev stínového Prezidenta České republiky 2020“. Od té doby získal Vávrův „prezidentský projev“ více než 200 tisíc zhlédnutí.

„Ty projevy jsou v posledních letech bída. Obsahově i vizuálně. A tak jsem si jeden zkusil natočit. Co bych vám chtěl sdělit, kdybych byl prezidentem? Asi tohle. Je to taková legrace a humory, ale mám skutečně pocit, že něco takového by měl náš Prezident letos říct, a že žádný ze stávajících kandidátů by nic takového neřekl. Taky je jasné, že potřebuju čtecí zařízení a trochu líp to nazkoušet, ale dělám to ve volném čase a jsem prezident amatér,“ napsal Daniel Vávra jako popis k videu.