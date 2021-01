Podle Hamáčka by Česko mělo zůstat v 5. stupni, a to nehledě na zlepšení situace. Vláda chce prodloužení nouzového stavu

Hamáček také poznamenal, že přísná opatření zabrala, a počet nakažených se postupně snižuje. „Čísla hospitalizovaných jsou ale stále vysoká,“ zdůraznil Hamáček.

Na dnešním jednání se vláda dohodla, že bude žádat Poslaneckou sněmovnu o prodloužení nouzového stavu, který by tak měl platit až do 21. února. V pátek se začaly registrovat k očkování osoby starší 80 let. Podle Hamáčka by měl být systém registrace vylepšen tak, aby lidé, kteří se zapisovali, ale nedostali termín na očkování, byli upozorněni o volném termínu, a nemuseli se tím zabývat sami.

Hamáček se zmínil, že nevylučuje diskusi Sněmovny o očkování podle požadavků opozice, ale nepovažuje za nezbytné to řešit už v úterý.

Index protiepidemického systému PES je již pátý den po sobě na 70 bodech. To naznačuje, že by se Česko mohlo přesunout z pátého do čtvrtého stupně PES, což by znamenalo zmírnění protiepidemických opatření.

Vláda v pondělí plánuje upravit opatření proti šíření covidu-19. ČSSD podpoří otevření papírnictví, obchody s oblečením, botami a spodním prádlem. „Pokládáme to za logickou úpravu, která neznamená zvýšené riziko z hlediska epidemie,“ řekl Hamáček. Dodal, že je to maximum možného, o dalším rozvolňování opatření podle něj nemůže být řeč.

Poznamenal také, že sousední státy s lepší epidemickou situací zachovávají přísná opatření. Kromě toho je nezbytné brát v úvahu i britskou mutaci koronaviru, která se šíří rychleji. „Pokud by se na našem území rozšířila, znamenalo by to nárůsty v počtu nemocných,“ zdůraznil vicepremiér.

Počet nakažených hospitalizovaných s diagnózou covid-19 se snížil na 6330. Podle názoru Hamáčka jsou tato čísla ještě vysoká, a proto předpokládá, že ještě nějakou dobu bude v zemi platit pátý, nejpřísnější stupeň protiepidemických opatření.

Podle něj by bylo nejlepší, aby při platných nejpřísnějších opatřeních získaly nemocnice dostatek času, aby se vyprázdnily a obnovily i neakutní péči.

„Naší ambicí by mělo být stlačit nárůsty k 1000 až 2000 případů denně, poté bychom měli mluvit o nějakém uvolňování,“ dodal.