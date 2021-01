Klaus mladší čelí kritice. Z Trikolóry odchází několik lidí

Václav Klaus mladší jako předseda hnutí Trikolóra čelí kritice kvůli zasahování do kandidátek a změnám v programu. Několik členů strany z ní odcházejí. Rozpad prý nehrozí.

Antonín Fryč a Petr Viktorýn, dva krajští předsedové strany, oznámili, že ze strany odcházejí. Dalším, kdo opouští Trikolóru, je bývalá mluvčí strany Ivana Kerlesová. Odcházejí údajně kvůli krokům Václava Klause mladšího, předsedy strany. Ten uvedl, že rozpad strany nehrozí. Podle jeho slov se jedná o nespokojenost lidí, kteří se nedostanou na kandidátky, což je situace podobná situacím v ostatních politických stranách.

Klaus si vysloužil kritiku a výzvy k rezignaci za to, že oznámil, že Trikolóra bude opakovaně prosazovat referendum o vystoupení z Evropské unie. Členům se rovněž nelíbí, jak vedení rozhoduje o kandidátkách pro nadcházející volby do Poslanecké sněmovny.

Podle informací českých médií se v Ústeckém kraji měly ozvat protesty členů proti dosazení poslankyně Terezy Hyťhové do krajské kandidátky. Hyťhová do strany přestoupila z SPD.

Zaznívá i kritika za to, že Václav Klaus mladší se účastnil nedávné pražské demonstrace proti vládním opatřením, jež jsou údajně dělána pro zamezení šíření koronaviru.

Demonstrace

Demonstrace proti vládním opatřením se účastnil i bývalý prezident Václav Klaus. Ten na demonstraci prohlásil, že vládní protikoronavirová opatření jsou bezpředmětná a nikam nevedou.

„Uzavírání země a uzavírání společnosti k ničemu nevede,“ uvedl na pražské demonstraci.

„Myslím, že je třeba přiznat, že česká vláda dělá věci obdobně jako vlády kolem nás. Problém je v tom, že nechápe, že tyto plošné zákazy nejsou nic platné. Koronavirus si dělá, co chce sám, bez ohledu na to, jak hlasitě PES štěká,“ reagoval.

Pokračoval tím, že ani zásahy státu proti šíření tohoto onemocnění nejsou příliš účinné: „Zásahy nejsou účinné, mají ale vliv na naše životy a na duši našeho národa.“

Václav Klaus rovněž uvedl, že neexistuje žádná zázračná vakcína, která by zastavila šíření nového typu koronaviru, a to nehledě na to, že prezident Miloš Zeman ve svých projevech označuje očkování za světlo na konci tunelu.

„Slibují nám, že vše vyřeší zázračná vakcína, když se jí necháme očkovat. Žádná zázračná vakcína neexistuje,“ prohlásil Václav Klaus.